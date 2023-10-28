4 хитрости, от которых зависит вкус растворимого кофе

Начнем свой путь к самому лучшему утреннему напитку бодрости с его выбора. Профессиональный бариста Семен Прохоров рассказал "Кубанским новостям" на какие вещи стоит обращать внимание.

1. Кофе бывает нескольких типов. Первый - порошковый, который изготавливают путем высушивания распыляемых капель жидкого кофейного концентрата. Такой кофе эксперт не советует приобретать: метод его приготовления значительно снижает ароматические свойства напитка.

2. Хитрость, от которой зависит вкус растворимого кофе заключается в том, чтобы выбрать самый лучший тип напитка в оптимальной упаковке. "Обратите внимание на сублимированный кофе. При его приготовлении производитель применяет совершенно другую технологию. С помощью заморозки и последующего выпаривания жидкости из получившихся кофейных кристаллов", - отмечает эксперт."Хитрость в том, что этот метод позволяет намного лучше сохранить вкус и аромат зерна, Хотя этот вид кофе немного дороже", - считает бариста Семен Прохоров.

3. Сравнительно недавно на полках супермаркетов появился молотый в растворимом кофе. Это и есть наиболее современный и удачный вариант. Если вы приготовите бодрящий напиток из этого вида растворимого кофе, то он получится особенно ароматным, максимально близким к тому, что приготовлен из зерна.

4. Стоит ли обращать внимание на упаковку растворимого кофе? Эксперт считает, что это не столь важно. Хороший растворимый кофе продается как в банках, так и в пакетах.

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