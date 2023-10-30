Все об углеводах

- почему нельзя от них отказываться?

У многих людей углеводы ассоциируются с вредной едой. Неудивительно, что популярность набирают безуглеводные, белковые и кетогенные диеты. Но углеводы - это не только сахар! Они нужны организму для полноценной работы. Вместе с медицинским журналистом Натальей Соколовой разбираемся, какие углеводы должны быть в ежедневном рационе и сколько их требуется для нормальной жизнедеятельности, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Углеводы - основной источник энергии

Углеводы - основной источник получения энергии организмом. Эта энергия нужна для всех клеток нашего тела, особенно важна глюкоза для работы мозга. Около 25% энергии, поступающей от углеводов, идет на функционирование нейронов. Благодаря этому мы можем решать сложные задачи, концентрировать внимание и запоминать новую информацию.

При расщеплении 1 г углеводов организм получает 4 ккал. Около 50% всей требующейся человеку энергии должно поступать из углеводов (это около200г в сутки). Точное количество легко определить в калькуляторе калорий/белков/жиров/углеводов, указав свои параметры - возраст, рост, вес и активность.

Углеводы и занятия спортом

В мышцах глюкоза запасается в виде энергетического депо гликогена. Он важен для активной работы мышц. Во время тренировки запасы гликогена быстро истощаются и для их восполнения нужны углеводы. Если не устранить появившийся дефицит, мышца не сможет полноценно сокращаться. Эффективно тренироваться на безуглеводной диете не получится.

В спортивной медицине даже рассчитывают нормы углеводов, которые требуются спортсменам для тренировок разной степени интенсивности. Это количество варьирует от 2 до 5 г/кг массы тела. Одна многочасовая тренировка на выносливость может полностью истощить запасы гликогена. При силовых занятиях расходы гликогена из мышц достигают 40%. Более энергозатратными считаются тренировки с большим количеством повторений упражнений при умеренной нагрузке.

Простые углеводы и где они содержатся

Простые углеводы (глюкоза, фруктоза, галактоза и др.) в большом количестве могут нанести вред организму. Они способны повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, метаболического синдрома, восприимчивость к инфекциям.

Где содержатся простые углеводы:

сахар,

кондитерские изделия,

сиропы,

варенье,

газированные напитки,

пакетированные соки,

кетчуп,

майонез.

Именно потребление простых углеводов и рекомендуют ограничивать. ВОЗ советует уменьшить в рационе сахара, чтобы на них приходилось не более 10% потребляемой энергии, в идеале в дальнейшем снизить эту цифру до 5% [3].

Как это выглядит в граммах? Употребление простых сахаров рекомендуется уменьшить до 25-50 г в день. Для сравнения вес чайной ложки сахара примерно 6 г. Но нужно учитывать и простые углеводы в продуктах. Например, в 100 мл газировки может быть около 10 г сахара.

Примерное содержание сахара в продуктах на 100г:

сладкий йогурт - 20 г,

шоколад - 50 г,

сладкая выпечка - 50 г,

кетчуп - 20 г,

сухие завтраках/мюсли - 40 г.

Точнее количество можно узнать, изучив этикетки конкретных продуктов.

Сложные углеводы и клетчатка

Не все углеводы - простые сахара. Сложные углеводы долго расщепляются, а глюкоза из них медленно всасывается в кровь. Это полезные продукты с низким гликемическим индексом. Как раз они и нужны нашему организму для получения энергии.

К сложным углеводам относят:

макароны из цельнозерновой муки,

овсяные хлопья,

гречневую крупу,

булгур,

бурый рис,

цельнозерновой хлеб.

Клетчатка - это тоже углеводы. Она необходима для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, иммунной системы. ВОЗ рекомендует употреблять не менее 25 г клетчатки в сутки.

Получить ее можно из овощей, фруктов, орехов, бобовых продуктов. Также подойдут: огурцы, капуста, шпинат, фасоль, бананы, яблоки, апельсины, кешью, миндаль.

Справедливо заметить, что во фруктах содержатся также и простые сахара (фруктоза). Но ее содержание обычно 10-15% от общей массы. Исключение составляют лишь финики, в них фруктозы - 65%. Для сравнения в кондитерских изделиях сахаров может содержаться до 98%. И гликемический индекс фруктозы ниже, чем у глюкозы (100 у глюкозы, 23 у фруктозы).

Рекомендации ВОЗ:

Общее потребление углеводов - 55-75% от общего потребления энергии.

Основная часть углеводов должна иметь низкий гликемический индекс и быть богата пищевыми волокнами.

Простые сахара должны быть ограничены до 5-10% от общего потребления энергии.

Употребление клетчатки - не менее 25 г в сутки.

Можно ли отказаться от потребления углеводов?

Безуглеводные диеты не рекомендуют, как долгосрочную стратегию питания. Оптимальное соотношение белков/жиров/углеводов в суточном рационе: 1:1:4. Отказ от важных элементов питания может негативно сказываться на здоровье. В журнале Nutrients в 2022 году было опубликовано исследование о влиянии низкоуглеводных диет на развитие болезней. У людей с самым низким потреблением углеводов отмечали самые высокие риски сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и проблем с сосудами головного мозга.

На безуглеводной диете реально сбросить лишние килограммы, если общая калорийность суточного рациона также будет уменьшена. Но при дефиците углеводов будет сложно выполнять физические тренировки, а они нужны для нормализации веса и улучшения мышечного тонуса. Более здоровый путь - это сбалансированное питание с уменьшением потребления сахара, а не всех углеводов, и регулярная физическая активность. Именно такое сочетание может помочь поддерживать хорошую форму и здоровье.