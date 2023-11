Диетологи назвали способы навсегда избавиться от сахарной зависимости

Врачи-диетологи Мелисса Рифкин и Келси Хэмптон перечислили способы, которые помогут навсегда избавиться от сахарной зависимости. Их мнение приводит издание Eat This, Not That!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чтобы быть здоровым, необязательно полностью отказываться от сладостей, отметили специалисты. По их словам, максимальная суточная доза сахара составляет 25 граммов для женщин и 36 граммов для мужчин. Соблюдать эту норму довольно легко, считают Рифкин и Хэмптон, если не морить себя голодом и полноценно питаться. Они объяснили, что сытый человек с меньшей вероятностью будет перекусывать конфетами и печеньем.

В период отказа от сладкого диетологи посоветовали чаще есть жирную пищу. "Жир является более насыщающим питательным веществом, которое помогает дольше чувствовать себя сытым", - объяснила Рифкин. Она назвала авокадо, сыр и орехи хорошими вариантами продуктов с высоким содержанием полезных жиров и низкой калорийностью.

Диетологи также отметили, что тягу к сахару снижает пища, богатая белками и клетчаткой. Помимо этого, они рекомендовали пить больше воды и полностью отказаться от искусственных подсластителей. Рифкин пояснила, что сахарозаменители имеют минимальную калорийность, но нередко усиливают тягу к сладкому.

