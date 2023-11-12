Названа неожиданная польза тыквы

Употребление тыквы может существенно улучшить внешний вид человека - поспособствовать потере веса и здоровью кожи. Кроме того, тыква богата витаминами и минералами, полезна для сердца и эффективна как профилактическое средство от рака. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает SciTechDaily.

Тыква - богатый источник витамина А. Этот витамин имеет решающее значение для здоровья глаз, иммунной системы и кожи. Кроме того, тыква низкокалорийна и содержит много пищевых волокон, которые способствуют ощущению сытости в желудке. Это помогает контролировать аппетит при похудении.

Полезна не только мякоть тыквы, но и семена. Употребление тыквенных семечек помогает поддерживать в организме нормальный уровень магния, который ответственен за регуляцию кровяного давления и профилактику сердечных заболеваний.

Также тыква снижает риск развития рака груди, желудка, горла и поджелудочной железы. Вероятнее всего это связано с высоким содержанием каротиноидов - желтых, оранжевых и красных органических пигментов, которые вырабатываются растениями и водорослями. Эти соединения обладают антиканцерогенными, антимутагенными, иммуномодулирующими, антиоксидантными свойствами, которые способны обеспечить защиту от онкологических заболеваний.