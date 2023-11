Диетолог раскрыла неочевидную пользу чая

Зеленый чай улучшает обмен веществ, а чай с мятой помогает при боли в желудке и кишечнике, утверждает диетолог Триста Бест. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, неочевидную пользу этого напитка она раскрыла в беседе с изданием Eat This, Not That!

Бест отметила, что зеленый чай помогает ускорить обмен веществ и тем самым избежать набора лишнего веса. Она объяснила, что такой эффект обеспечивают содержащиеся в напитке катехины. "Эти природные антиоксиданты способствуют окислению жиров, улучшают чувствительность к инсулину и поддерживают здоровый контроль веса", - заявила диетолог.

Также Бест посоветовала тем, кто следит за фигурой, пить травяные чаи. По ее словам, заваренный на ромашке или одуванчике напиток поддерживает пищеварение и препятствует задержке воды в организме, а чай с имбирем имеет мощный противовоспалительный эффект.

Диетолог добавила, что чай с мятой помимо успокаивающего эффекта обладает свойством облегчать дискомфорт в желудке и кишечнике. Напиток также уменьшает вздутие живота и улучшает пищеварение, резюмировала специалистка.