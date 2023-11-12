Диетолог развеяла миф о лечебном свойстве меда

Диетолог Наталья Круглова развеяла популярный миф о лечебных свойствах меда при простудных заболеваниях. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее мнение приводит aif.ru.

Круглова рассказала, что в меде содержится мало органических веществ, поэтому он не способен заменить полноценное лечение при простуде и гриппе. Она добавила, что многие во время простуды едят мед по привычке, которая возникла во времена, когда эффективные лекарства были недоступны. "Сегодня продукт может быть использован в период снижения аппетита из-за болезни. Мед - достаточно концентрированный с точки зрения содержания углеводов продукт. Он может дополнительно обогащать рацион во время недомогания", - сказала Круглова.

Кроме того, диетолог считает, что сладкий продукт полезен для профилактики болезней. По ее словам, содержащиеся в нем ферменты могут помочь организму защититься от вирусов.