Лучшие виды рыбы для похудения

Диетолог рассказал изданию Eat this, not that!, какие виды рыбы идеально подходят для здорового похудения.

1. Лосось.

Это отличный источник нежирного белка. Кроме того, лосось содержит омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для нашего организма.

2. Тунец.

Тунец тоже полон питательных веществ, таких как омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, витамин D и селен. Последний необходим нашей щитовидной железе для оптимального функционирования.

3. Треска.

Эта рыба богата белком и содержит мало калорий и жира. Также в ней есть витамин B, который необходим нашему организму для борьбы со стрессом.

4. Палтус.

Содержит множество питательных веществ, таких как фосфор, селен, магний и витамины B6 и B12.

5. Сардины.

Они богаты железом, витамином D и омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, которые могут помочь уменьшить воспаление.

6. Камбала.

Её можно есть обжаренной, приготовленной на пару и даже запечённой. Она богата витамином B12 и содержит мало калорий и жира.

