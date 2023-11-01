Почему плохо прожаренная яичница опасна для здоровья

Плохо прожаренная яичница может стать причиной заболевания сальмонеллёзом. Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, зачем необходимо хорошо прожаривать яичницу.

Врач порекомендовала готовить не яичницу, а омлет или отваривать яйца. Это необходимо, чтобы не заболеть сальмонеллёзом. Бактерии-сальмонеллы погибают при термической обработке яйца, но если она была недостаточной, патогены выживают, что может привести к опасному и тяжело протекающему заболеванию.

"И белок, и желток должны быть полностью термически обработаны. Либо омлет, либо вареное яйцо, а не глазунья или пашот", - Наталья Круглова, врач-диетолог.

Источник