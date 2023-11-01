11 сочетаний блюд и напитков для похудения

Потеря веса может быть сложной задачей, но осознанный выбор продуктов питания может облегчить её. Комбинации блюд и напитков играют важную роль в снижении веса. Два диетолога поделились лучшими сочетаниями для завтрака, обеда, ужина и перекуса.

Некоторые из сочетаний включают яйца, ягоды и молоко, а также цельнозерновые продукты. В целом ваш рацион может выглядеть так:

Завтрак:

  • Яйца, ягоды и стакан молока
  • Цельнозерновые хлопья и молоко
  • 100% апельсиновый сок и сваренное вкрутую яйцо
  • Овсяные хлопья, замоченные на ночь с молоком, семенами чиа и нарезанными яблоками плюс чашка зелёного чая

Обед:

  • Питательный боул (например, шпинат, консервированная фасоль, жареные кабачки и цуккини, авокадо и сваренное вкрутую яйцо) с чёрным чаем
  • Смузи с кефиром, протеиновым порошком, замороженными ягодами, бананом, ореховым маслом и льдом

Закуски:

  • Вода и бутерброд с арахисовой пастой и бананом
  • Тоник, сыр и орехи
  • Газированная вода, греческий йогурт и овощная булочка

Ужин:

  • Тако с говяжьим фаршем и свежим овощным соком
  • Лосось, шпинат, киноа и зелёный чай

Источник