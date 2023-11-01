5 ошибок, которые все мы совершаем с чугунной посудой

Чугунная сковорода - предмет, который мог вам достаться еще от бабушки, и сохранить при этом первозданное состояние и качество. А мог и не сохранить - и виной этому неправильная эксплуатация. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ расскажет о 5 ошибках, которые могут портить вашу чугунную посуду.

Чугун - металл, который медленно, но стабильно нагревается и долго остается горячим. Он идеально подходит для жарки, тушения и долгого томления. Рагу, жаркое, каша получаются в нем особенно вкусными. Чугун устойчив к коррозии, перепадам температур, а выделяемое им в пищу железо (что? да!) может помочь при анемии. Чугунная сковорода может прослужить вам всю жизнь, если правильно ее использовать. Проверьте, совершали ли вы эти ошибки с ней.

Не готовить сковороду к использованию заранее

Подготовка чугунной сковороды - главный секрет ее антипригарных свойств. Но нужно предпринимать усилия, чтобы сохранять эти свойства. Как? Делайте подготовку к следующему использованию сразу же после предыдущего.

Аккуратно вымыв водой с мылом и тщательно высушив, смажьте сковороду бумажным полотенцем, смоченным в ½ чайной ложки масла (например, масла авокадо, рисовых отрубей, виноградных косточек или подсолнечного). Затем поставьте посуду на плиту на сильный огонь. Продолжайте нагревать, пока не увидите дым, затем протрите ее еще раз и дайте остыть. Перед следующей готовкой дайте сковороде разогреться на плите до 10 минут, прежде чем добавлять ингредиенты.

Ярая чистка чугуна с мылом

Без сомнения, вы слышали это: не мойте чугунную сковороду с мылом, а то смоете все масло! Это верно лишь отчасти. Да, усиленное мытье или замачивание чугуна действительно грубая и самая частая ошибка при его использовании. Однако стоит помнить, что масло на чугунной сковороде - не просто масло. Это слой полимеризованного жира, прилипший к поверхности, и пара капель средства для мытья посуды не сможет его отмыть.

Если совсем никогда не мыть сковороду с мылом, то на ней будут размножаться бактерии. Немного помыть ее с мягкой губкой - это нормально. Но не трите пригоревшую пищу - лучше почистить ее мягким абразивом, например, крупной солью или неметаллической щеткой.

Замачивать чугун в воде

Чугунной посуде точно никогда нельзя позволять находиться в воде. Даже если вы ее помыли, сведите контакт с водой к минимуму и тщательно протрите бумажным полотенцем после водных процедур. После высыхания смажьте ее небольшим количеством растительного масла - и делайте так каждый раз.

Готовить кислые продукты

Вы наверняка слышали, что приготовление пищи с кислыми ингредиентами вредно для чугуна, так как он вступает в реакцию с металлом, и вкус пищи портится. Это отчасти верно. Но как и в случае с мытьем, чугун на самом деле прочнее, чем мы считаем. Единственное, с чем ваша пища должна взаимодействовать, - это полимеризованное масло на поверхности сковороды.

Если вы подготовили ее правильно, то можно аккуратно готовить кислые блюда. Однако общая рекомендация в том, что не стоит медленно варить там соус болоньезе, добавлять лимонный сок к блюду или немного вина, если вы не уверены в правильной подготовке чугунной посуды.

Вера в то, что чугун нагревается равномерно

Чугун может хорошо удерживать тепло, но ошибочно думать, что он нагревается равномерно. В отличие от посуды из нержавеющей стали, покрытой алюминием, или посуды из анодированного алюминия с антипригарным покрытием, чугун нагревается крайне неравномерно.

Избегайте использования чугуна при приготовлении чего-либо нежного, например, жирной рыбы или блинов. Чтобы чугун нагревался более равномерно, перемещайте сковороду по варочной панели, чтобы она быстрее прогрела всю поверхность.