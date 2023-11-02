Шеф-повар объяснил, почему добавки с коллагеном не работают

Коллаген - это крупный белок, и организм не способен усвоить его полностью, поэтому ждать антиэйдж-эффекта только от добавок с коллагеном не стоит. Об этом "Газете.Ru" рассказал Сергей Леонов, шеф-повар, основатель кулинарной онлайн-академии "ЗОЖигай", передает Day.Az.

"Коллаген - это белок-основа соединительной ткани. С возрастом его синтез снижается, из-за чего кожа и мышцы теряют эластичность, появляются морщины. Восполнять его недостаток нутрициологи советуют с помощью БАДов, но ждать от них эффекта не стоит. Коллаген - крупный белок, и организм не способен усвоить его полностью", - объяснил он.

Вместо пищевых добавок шеф-повар посоветовал включить в свой рацион продукты с высоким содержанием коллагена.

"Этой весной я разработал для своих учеников коллагеновое меню. Вместо холодца я предлагаю готовить куриный окорок в луковом желе или тушеные говяжьи щечки с жареным шпинатом", - рассказал Леонов.

Также шеф предлагает обратить внимание на те продукты, которые доставляют коллаген в организм, и те, что способствуют выработке собственного. К первым он относит мясо, рыбу и птицу.

"Готовить нужно из тех частей, где много соединительной ткани. Хороший пример - оссобуко из бедра и голени телятины. Или уха из головы лосося", - предложил он.

Ко второй категории, по словам Леонова, относятся капуста, грибы, бобовые, соевое молоко и цитрусовые.

"Они содержат аминокислоты, из которых производится коллаген: глицин, пролин и гидроксипролин. Можно сочетать их с продуктами, содержащими цинк. Например, с мидиями, семенами и орехами", - добавил он.