https://news.day.az/gurmaniya/1611383.html Почему окрошку не стоит есть каждый день
Почему окрошку не стоит есть каждый день
Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов посоветовал не есть окрошку каждый день. Несмотря на популярность этого блюда летом в силу освежающих качеств, низкокалорийность, есть каждый день это блюдо не стоит.
Врач объяснил, что окрошка - холодный суп, но в силу сложившихся пищевых традиций и привычек, в том числе физиологически, в обед нужно есть горячее. В противном случае можно спровоцировать хронические болезни органов пищеварения, особенно это касается людей с заболеваниями поджелудочной железы.
Кроме того, не рекомендуется увлекаться окрошкой пожилым людям - суп может вызвать вздутие живота.
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