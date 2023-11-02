Карлсон обожал их! И мы тоже с детства любим эти маленькие круглые котлетки в чудесном соусе. Тефтельки готовятся быстро, а особую нежность и сочность им придаёт соус для тефтелей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru, от обычных котлет тефтели отличает способ приготовления фарша: в нём обязательно должны быть яйца, большее по сравнению с котлетами количество размоченного хлеба и лука (и иногда другие ингредиенты), но самое главное - фарш для тефтелей нужно обязательно отбить. Иначе тефтели развалятся при готовке.

Самые вкусные тефтели получаются из смешанного фарша. Смело добавляйте фарш из курицы или индейки - вкус тефтелей от этого только выиграет. И тефтельки лепить из такого фарша одно удовольствие, он пластичный и сочный.

Если в фарш добавить длиннозёрного риса, получатся тефтельки-ёжики, их очень любят детки. Соус для тефтелей с рисом для детского меню лучше готовить из сметаны, молока или сливок, не добавляя перца.

Впрочем, у вас теперь есть отличная возможность самим выбрать свой соус для тефтелей. Наш сайт собрал все самые интересные и несложные рецепты. А для тех, кто решил готовить это блюдо в первый раз, мы предлагаем универсальный рецепт тефтелей.

Тефтели

Ингредиенты:

500 г смешанного фарша,

2 яйца,

2 луковицы,

150-200 г чёрствого белого хлеба,

200 мл молока для размачивания хлеба,

соль, чёрный молотый перец - по вкусу.

Приготовление:

Для фарша можно взять свинину, говядину и курицу или индейку в равных количествах. Если вы купили готовый фарш, пропустите его ещё раз через мясорубку, чтобы он стал ещё нежнее. Лук натрите на мелкой тёрке или измельчите блендером до кашицы. Белый хлеб размочите в молоке и отожмите. Соедините все ингредиенты и хорошо перемешайте, а затем отбейте фарш о столешницу или разделочную доску. Шлёпайте фарш о поверхность минут пять, и вы заметите, как изменится его структура. Накатали тефлелек - обваляйте их в муке и обжарьте быстро-быстро в раскалённом растительном масле до румяной корочки. Она позволит запечатать все соки внутри шариков. Сложите тефтели на противень или в глубокую сковородку, влейте соус для тефтелей и отправьте в духовку или на плиту, на медленный огонь и под крышку.

В базовый рецепт тефтелей можно добавить натёртый сырой картофель, отварной рис, сыр (твёрдый или плавленый) и даже творог. Но самое главное - это всё-таки соус.

Простой томатный соус для сочных тефтелек

Ингредиенты:

2 ст. воды,

2 ст. л. томатной пасты,

2 ст. л. муки,

1 ч. л. кориандра,

5 горошин чёрного перца,

½ ч. л. соли,

лавровый лист,

сахар - по вкусу.

Приготовление:

Томатную пасту разведите водой, добавьте, размешивая, муку и остальные ингредиенты. Тщательно перемешайте и влейте готовый соус в кастрюльку с тефтельками и тушите их вместе с соусом до готовности. В соус можно добавить зубчик чеснока.

Острый соус с апельсиновым соком

Ингредиенты:

½ стак. кетчупа,

1 апельсин (сок),

¼ ч.л. острого соуса или перца чили,

2 ст.л. соевого соуса,

2 ст.л. зерновой горчицы,

2 ст.л. яблочного уксуса,

2 ст.л. крахмала (лучше кукурузного),

2 ст.л. сахара.

Приготовление:

Смешайте сок апельсина, сахар, крахмал и яблочный уксус и перемешайте до растворения сахара. В отдельной тарелке смешайте кетчуп, соевый соус и острый соус или красный молотый перец и горчицу. Вылейте всё в сковороду с толстым дном, поставьте на средний огонь и готовьте, помешивая, до загустения, около пяти минут. В готовый соус можно добавить апельсиновую цедру. Соус получается очень вкусным, кисло-сладким, с цитрусовым ароматом.

Соус белый классический

Ингредиенты:

1 ст. л. муки,

½ ст. л. сливочного масла,

2-3 ст. бульона.

Приготовление:

Разотрите масло с мукой, выложите массу на сковороду и доведите до горячего состояния, при этом мука не должна пожелтеть. Соедините массу с овощным, мясным или куриным бульоном и, помешивая лопаткой, доведите до нужной густоты.

Соус сметанный

Ингредиенты:

½ ст. сметаны,

1 ст. л. сливочного масла,

1 ст. л. муки,

1 ст. бульона,

соль - по вкусу.

Приготовление:

Слегка обжарьте в масле муку, разведите горячим мясным бульоном или овощным отваром, добавьте сметану и варите на слабом огне около 10 минут. По окончании варки соус процедите, посолите и перемешайте.

Соус сметанный с луком

Ингредиенты:

½ ст. сметаны,

1,5 ст. л. сливочного масла,

1 ст. л. муки,

1 ст. бульона,

1 луковица,

½ ст. л. острого соуса,

соль - по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте в масле муку, разведите горячим мясным бульоном или овощным отваром, добавьте сметану и варите на слабом огне около 8 минут. Отдельно обжарьте на сливочном масле мелко нарезанный лук и добавьте его в соус. После чего снимите готовый соус с огня, посолите и добавьте острый соус по вкусу.

Соус сметанный с овощами

Ингредиенты:

1,5 ст. нежирной сметаны,

1 ст. л. муки,

1 морковь,

1 луковица,

1 сладкий перец,

2 ст. л. растительного масла,

1 ст. любого бульона или просто воды,

соль и специи - по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте мелкими кубиками лук и обжарьте его на сковороде с разогретым растительным маслом до прозрачного цвета. Затем добавьте к луку остальные нарезанные небольшими кусочками овощи и тушите вместе до готовности. После чего всыпьте в сковороду муку и жарьте с овощами до золотистого цвета. Сметану разведите бульоном и постепенно влейте смесь в сковороду к овощам. Теперь содержимое сковороды посолите, приправьте специями, дайте покипеть несколько минут и залейте готовым соусом тефтели.

Розовый соус для тефтелей

Ингредиенты:

3 ст. любого бульона или воды,

2 ст. л. томатной пасты,

2 ст. л. сметаны,

1 луковица,

2 ст. л. муки

1ст. л. сахара,

2 ст. л. растительного масла,

смесь перцев - по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте на сковороде растительное масло, обжарьте в нём измельчённый лук, добавьте муку, хорошо перемешайте. В бульоне или воде разведите сметану и томатную пасту и влейте смесь, помешивая, в сковороду. Добавьте туда же сахар и специи по вкусу. Дайте соусу немного покипеть на слабом огне и залейте им выложенные на противень тефтели. Прикройте их фольгой и отправьте в разогретую до 180ºС духовку на 30-40 минут.

Белый молочный соус для тефтелей

Ингредиенты:

1 ст. молока,

1 ст. л. муки,

растительное масло,

соль, перец, зелень.

Приготовление:

В небольшое количество разогретого на сковороде растительного масла всыпьте муку и быстро её размешайте. Затем, постоянно помешивая, постепенно влейте молоко и добавьте специи. Перемешайте и быстро снимите соус с огня, иначе он станет чересчур густым.

Грибной соус со сметаной

Ингредиенты:

1,5 ст. сметаны,

250-300 г шампиньонов,

1-2 луковицы,

1 ст. л. муки,

растительное масло,

соль и специи - по вкусу.

Приготовление:

Возьмите две сковороды. В одной на растительном масле обжарьте нарезанные небольшими кусочками шампиньоны, в другой - измельчённый лук. Соедините содержимое двух сковородок, добавьте муку, перемешайте и готовьте, пока мука не станет золотистой. После чего добавьте сметану, соль и специи, дайте несколько минут покипеть и, сняв с огня, перелейте готовый соус в блендер, где перемешайте соус до однородной массы. После этого залейте соусом тефтели.

Посмотрите, какое разнообразие! Ваши тефтельки станут настоящим хитом на обеденном столе!