Diyar.Az и команда помогает возрождать традицию фестивалей

Day.Az представляет статью кулинарного эксперта, автора и руководителя проекта DIYAR.AZ "Гастрономическая карта Азербайджана", вице-президента международной федерации ресторанного спорта WFRS Нигяр Амирбековой.

Фестивали служат формированию и продвижению местных брендов, так как напрямую связаны с общекультурной ситуацией и локальным контекстом определенного места.

Французское слово festival корнями уходит в латинское festivus - праздничный. И строго говоря, происхождение этого слова нам не говорит ничего большего о жанре: это просто-напросто некое праздничное действо, родственное карнавалам, ярмарочным балаганам. Развернутое определение встречаем в толковом словаре у Ожегова: "Фестиваль - широкая общественная, праздничная встреча, сопровождаемая смотром достижений каких-нибудь видов искусств". Но вот что интересно: появление этого "смотра достижений" обусловлено исключительно историческими и даже политическими факторами.

Нам же в контексте изучения фестивалей с точки зрения организации мероприятия было бы понятно и удобно, например, такое определение фестиваля: фестиваль - это яркий праздник и место сбора ценителей определенного вида искусства или ремесла.

Если возьмем кулинарные фестивали, то считается, что гурманам нужно все попробовать на вкус. Но на мой взгляд, кулинарные фестивали должны нести культурно просветительский дух тоже. Так как для Азербайджана еда как культ, а культура напрямую связана с историей, традициями и бытом всех народов, проживающих на территории Азербайджана. Разные фестивали объединяет ориентация на свою аудиторию.

Разумеется, основой для аудитории является контент. Ценители жаждут узнать, что может предложить им организатор. Ситуация двоякая: с одной стороны, стремление к коммерческой успешности проекта, к выходу на более широкую аудиторию диктует необходимость приглашения звучных имен, с другой стороны, аудиторию может заинтересовать и часто интересует все новое, в том числе и новые участники и исполнители.

Заработать, а тем более много, при качественной организации мероприятия в данной ситуации и сложившимся стереотипом, мало возможно. Следовательно, качественные фестивали на должном уровне может проводить опытная команда, не преследующая коммерческие цели! Фестивали - это прекрасный способ провести время с семьей и друзьями. Они предоставляют возможность отдохнуть от повседневной рутины, развлечься, насладиться музыкой, искусством и культурой. Такие события обогащают нашу жизнь разнообразием впечатлений и эмоций. Фестивали имеют огромное значение в современном обществе. Они создают социальные связи, сближают культуры, вдохновляют, поднимают экономику и способствуют позитивным изменениям в обществе. Участие в фестивалях приносит радость и положительные эмоции, а также способствует развитию личности и формированию более толерантного и вдумчивого общества.

Платформа Diyar.Az - Гастрономическая карта Азербайджана и я как ее руководитель вместе с командой единомышленников и постоянных партнеров пытаемся восстановить доброе имя традиционных фестивалей и продолжить свою миссию и на этом поприще. Теперь наша команда - Diyar.Az, я как автор и руководитель данного проекта Нигяр Амирбекова, директор Лянкяранского Государственного Центра Профессионального Образования Афер Керимов, Шеф Нусрет Салимов, Азербайджанское Государственное Рекламное Агентство и наши постоянные партнеры будем выступать за развитие проведения фестивалей высокого уровня в нашей стране.

На этот раз Diyar.Az и команда выбрали местом проведения кулинарного фестиваля город Лянкяран как одну из жемчужин южного региона Азербайджана, которая была признана ЮНЕСКО и включена в сеть "творческих городов" благодаря своему уникальному гастрономическому наследию. Это заслуженное признание, учитывая богатство и аутентичность кухни этого региона, которая сохраняется в первозданном виде до сегодняшнего дня. Уникальная кухня Южного Азербайджана известна своим разнообразием блюд, потому что каждое из них воплощает в себе богатую культурную и кулинарную историю региона. Многие традиции и рецепты были переданы из поколения в поколение и до сих пор остаются в своем первозданном виде.

Это делает кухню этого региона уникальной и подчеркивает ее значимость в мировой гастрономической культуре. Лянкяран, с его богатым кулинарным наследием и культурными традициями, стал источником вдохновения для гурманов и поваров по всему миру. Этот регион продолжает служить примером тому, как кухня и культура могут объединиться и вдохновить не только тех, кто проживает в этом регионе, но и всех, кто жаждет открыть для себя волшебство азербайджанской гастрономии.

Фестиваль под названием "Bir canub şəhərində" (В одном Южном городе) состоялся 28 октября на территории пятизвездочного отеля Хазар Палас на берегу Каспийского моря. Яркое красочное, вкусное и незабываемое событие было рассчитано на весь день с утра до вечера. Все традиционные блюда готовились здесь на месте и только местными поварами. Многие блюда показывались в процессе прямо на глазах у публики, демонстрируя одновременно и мастер классы для гостей. Со своими экспозициями выступили как местные участники, так и гости из Баку и других регионов Азербайджана.

Среди участников были стенды Лянкяранского Государственного Центра Профессионального Образования - как всегда, яркие и креативные и самые интерактивные, Вина Шабиант Исмаиллы, Лянкаран Чай, Астара чай, Цитрусовая долина, "Рамзиоглу пахлава", ресторан "Мякан" (Навес) со своими знаменитыми Лянкяранскими пити из барашка и индюшки, местные медовые бренды, фирмы "Хан Лянкяран" и "Айнур" с локальными сортами риса и так далее. О достойной музыкальной программе так же позаботились - современная и фольклорная музыка так же задали тон мероприятию.

Конечно кульминация любого кулинарного фестиваля это еда и хочется отметить команду Шефов этого региона, которые абсолютно безвозмездно поддержали идею фестиваля, приготовили безупречно выбранные топовые блюда региона и накормили всех гостей. Особенно приятно было слышать отзывы гостей и участников фестиваля, которые были приятно удивлены высоким уровнем организации, отличной программой, отсутствием очередей и хаоса. Позитивная команда и позитивный фестиваль, а фото абсолютно четко передают атмосферу праздника. Спасибо всем за помощь, поддержку и участие!

Особая благодарность поварам во главе с шефом Нусретом Салимовым - Агакерим Зейналлы, Анар Керимли, Рауф Агасыев, Турал Керимли, Айнура Багирова, Тарлан Багиров, Симузер Сулейманова, Илькин Гулиев, Тамилла Джабраилова, Вяфадар Джафаров, Мехрибан Агаева, Хадиджа Аманова, Шахрияр Мехдиев, Рамид Рахманов, Руфат Нехматов, Гюльбала Агаев, Хаям Алиев, Угур Салимов, Дениз Салимов, Санан Шейдаев. Такие профессиональные повара, любящие свою и страну и профессию достойны представлять нас и тут и за рубежом. Они всегда в работе, все по своим кухням - цехам, их не видно, но страна должна знать своих героев! Они доставили гостям истинное удовольствие, устроили праздник желудка и усладу для глаз! Отмечу, что главным спонсором и соорганизатором фестиваля в Лянкяране было Азербайджанское Государственное Рекламное Агентство и его локальное подразделение в Южном регионе так же продемонстрировало оперативность и профессионализм. Особая благодарность руководству отеля Хазар Палас Лянкяран за предоставление своей площадки и помощь в организации данного мероприятия.