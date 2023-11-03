Объяснена связь между стрессом и увлечением вредной едой

Австралийские ученые из Института медицинских исследований Гарвана объяснили связь между стрессом и увлечением вредной едой, а также последующим набором лишнего веса. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Зачастую во время стресса люди могут есть меньше, но большинство съедает больше обычного и выбирает калорийные блюда с высоким содержанием сахара и жира. Чтобы объяснить эти пищевые привычки, специалисты изучили мозг подопытных мышей в состоянии хронического стресса.

Испытуемых разделили на две группы, где одну половину кормили диетой с высоким содержанием жиров в течение двух недель, а другую - стандартным рационом на протяжении того же количества времени. Авторы обращали особое внимание на то, как различные области мозга животных реагировали на хронический стресс при различных диетах.

Они заметили, что хабенула - небольшой участок, располагающийся в эпиталамической области головного мозга и регулирующий систему вознаграждения, был активен у мышей без стресса, которых кормили диетой с высоким содержанием жиров. Специалисты пришли к выводу, что такой механизм активируется, чтобы защитить животное от переедания.

Однако, когда мыши подвергались хроническому стрессу, эта часть мозга оставалась неактивной, позволяя продолжать питание вредной пищей ради удовольствия, не реагируя на регуляторные сигналы насыщения. Такие подопытные набрали в два раза больше веса, чем животные на той же диете, но которые не подвергались стрессу.