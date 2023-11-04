Туристы из Германии выпили 1245 бутылок пива за 3 часа и установили рекорд

Туристы из Германии установили мировой рекорд, выпив 1245 бутылок пива за три часа, пишет Oddity Central. В мероприятии участвовали 55 человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рекорд был поставлен на Майорке. Немецкие туристы, знавшие друг друга, скоординировались и пришли в местный бар в 10 часов утра, а достижение было установлено уже к обеду.

"Все было организовано, никто не потерял самообладания и не вышел из строя", - рассказал Кай Уве Кахманн, 62-летний бизнесмен и участник рекорда.

Мужчина добавил, что обычно не пьет так много, поэтому в семь часов вечера он уже спал. Тем не менее, немец утверждает, что на следующий день он проснулся отдохнувшим и без похмелья.