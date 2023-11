Издание Eat This, Not That! опубликовало материал, в рамках которого эксперты рассказали, почему питаясь один раз в день можно набрать в весе.

По словам специалистов, питаясь один раз в день организм недополучает необходимый уровень питательных веществ. Чреват такой подход и набором веса, поскольку в определенный момент человек может переесть, так как организм будет пытаться восполнить энергию. Снизить вес в таком режиме не получится, потому что люди, которые едят один раз в день, зачастую превышают норму калорий.

Помимо прочего это негативно отражается на метаболизме, тогда как тело начинает работать в "режиме голодания" - экономит энергию и превращает калории в жир. Вредно это и для здоровья, так как способствует снижению концентрации глюкозы.

