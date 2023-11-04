Пища, которая предотвращает появление морщин

До определенного момента мы живем текущим днем и рады каждому новому достижению. А вот когда замечаем первые мелкие морщины и седые волосы, у нас возникает определенная негативная рефлексия. Действительно ли мы уже стареем? Нет смысла скрывать, что в определенном возрасте наш метаболизм просто замедляется, а кожа не успевает с производством коллагена и эластина. Самый главный враг упругой кожи - время, но неправильно было бы перекладывать все на ее старение.

Вредное воздействие солнечных лучей, алкоголь, а иногда и сигареты, приводят к тому, что организм в борьбе со свободными радикалами становится беспомощным. Существует, к счастью, по крайней мере, один способ, чтобы его поддержать. Речь идет, конечно, о диете. То, что мы едим, влияет на упругость кожи, ее тонус и способность защищать себя от внешних воздействий. Предлагаем вам продукты, богатые антиоксидантами, которые могут значительно задержать появление будущих морщин.

Семена черного кунжута

Они широко используются в блюдах азиатской кухни. Семена черного кунжута богаты олеиновой кислотой и аминокислотами, являющимися эффективными антиоксидантами. А еще - клетчаткой и калием, которые способствуют также очищению организма от шлаков и токсинов. Немалый вклад все эти вещества вносят и в борьбу со старением. Добавив их в почти каждый прием пищи, можно рассчитывать на улучшение состояния не только кожи, но и волос или ногтей.

Авокадо

В отличие от других фруктов, авокадо содержит "здоровые жиры", которые защищают ДНК клеток от воздействия свободных радикалов. Его присутствие в рационе служит также поддержанию прекрасного внешнего вида кожных покровов. Этот фрукт можно подавать вместе с помидорами, перцем, лососем и ростками злаков.

Семена тыквы

Семена тыквы богаты минералами, включая цинк, серу, а также витамин Е и жирные кислоты омега-3. Этот продукт - хороший источник антиоксидантов. Поедая их в сыром виде (нежные жиры под действием тепла разрушаются), вы можете постоянно осуществлять надежную профилактику старения, а также борьбу со шрамами после прыщей.

Рыба

Уже упомянутые жирные кислоты омега-3 укрепляют кожу, предотвращают потерю воды, а также - уменьшают покраснения и раздражения. Их богатым источником является мясо морских рыб, которое стоит использовать для приготовления всевозможных блюд. Всем нам непременно необходимо регулярно употреблять в пищу рыбу, например, лосось и палтус.

Пища, богатая селеном

Способствуя улучшению эластичности кожи, селен также является естественным источником антиоксидантов, которые интенсивно защищают кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Одним из самых богатых источников селена являются бразильские орехи, хотя большую дозу этого минерала можно получить из устриц, грудки индейки или мяса тунца.

Бобовые

Коллагеновые волокна организм создает из аминокислот, следовательно, наш рацион должен обогащаться белками - этого требует забота о здоровье кожных покровов. Улучшению состояния кожи служат как белки животного происхождения (птица, рыба, яйца), так и растительного (бобовые).

Помидоры

А вы знали, что помидоры содержат естественную защиту от солнца? Хоть это и не заменит фильтров, накладываемых непосредственно на кожу, но, являясь мощным антиоксидантом, ликопин снижает риск солнечных ожогов и нейтрализует свободные радикалы. Чтобы почувствовать серьезный эффект, воспользуйтесь домашними овощами, а не теми безвкусными плодами, которые выращиваются в теплицах.

Овощи и фрукты, богатые витаминами C и E

В создании коллагеновых волокон организм использует также витамин C. Он улучшает способность клеток к регенерации. В свой рацион его можно добавить в виде цитрусовых, клубники, брокколи или перца. Хорошим источником выступает также папайя, которая поставляет нам и другой важный антиоксидант - витамин Е, защищающий клетки от вредного воздействия УФ-лучей и других факторов окружающей среды. Альтернатива для папайи - киви, он также богат витаминами C и E.

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