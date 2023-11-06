Солянка по этому рецепту получится очень вкусной

Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Готую з любов'ю. Рецепти на кожен день" опубликовала рецепт солянки.

"Это очень вкусно, обязательно приготовьте. Колбасно-мясные изделия берете на свой вкус, очень хорошо добавлять охотничьи колбаски", - подчеркнула блогер.

Продукты:

3 л мясного бульона; 
одна луковица;
одна морковь; 
четыре соленых огурца;
2 стакана огуречного рассола; 
оливки; 
700 г колбасы разного вида; 
один лимон; 
лавровый лист, перец, специи, зелень - по вкусу; 
2 ст. л. томатной пасты; 
подсолнечное масло; 
сметана для подачи.

Приготовление

Поджарьте на масле лук и морковь до мягкости и золотистого цвета, добавьте натертый на крупной терке огурец и еще несколько минут продолжайте жарить. 

Добавьте зажарку в кастрюлю с бульоном. 

Все колбасные изделия нарежьте соломкой и через 7 минут после добавления зажарки также добавьте в кастрюлю. 

Варите на медленном огне минут 20 минут, а затем влейте в кастрюлю рассол. 

Добавьте лавровый лист, перец, специи по вкусу, зелень, оливки, томатную пасту и подержите на огне около 2 минут.  

Выключите огонь, накройте крышкой. Дайте настояться не менее 30 минут. 

Подача

Налейте в тарелку солянку, украсьте кольцом лимона и добавьте сметану.

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