Солянка по этому рецепту получится очень вкусной
Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Готую з любов'ю. Рецепти на кожен день" опубликовала рецепт солянки.
"Это очень вкусно, обязательно приготовьте. Колбасно-мясные изделия берете на свой вкус, очень хорошо добавлять охотничьи колбаски", - подчеркнула блогер.
Продукты:
3 л мясного бульона;
одна луковица;
одна морковь;
четыре соленых огурца;
2 стакана огуречного рассола;
оливки;
700 г колбасы разного вида;
один лимон;
лавровый лист, перец, специи, зелень - по вкусу;
2 ст. л. томатной пасты;
подсолнечное масло;
сметана для подачи.
Приготовление
Поджарьте на масле лук и морковь до мягкости и золотистого цвета, добавьте натертый на крупной терке огурец и еще несколько минут продолжайте жарить.
Добавьте зажарку в кастрюлю с бульоном.
Все колбасные изделия нарежьте соломкой и через 7 минут после добавления зажарки также добавьте в кастрюлю.
Варите на медленном огне минут 20 минут, а затем влейте в кастрюлю рассол.
Добавьте лавровый лист, перец, специи по вкусу, зелень, оливки, томатную пасту и подержите на огне около 2 минут.
Выключите огонь, накройте крышкой. Дайте настояться не менее 30 минут.
Подача
Налейте в тарелку солянку, украсьте кольцом лимона и добавьте сметану.
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