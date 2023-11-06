Как приготовить замороженные креветки

При своей низкой калорийности креветки содержат большое количество белка, жирных кислот Омега-3 и Омега-6, витаминов группы B, витамина E, селена, фосфора, магния, меди, цинка, кальция и калия. Стоит отметить, что по содержанию белка эти морские обитатели равноценны говядине, при этом в них практически нет жира. Включение в рацион креветок крайне важно для поддержания здоровья щитовидной железы, нервной и сердечно-сосудистой систем. Также морепродукты станут отличной составляющей диетического питания и помогут в наращивании мышечной массы, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

При приобретении замороженных креветок следует проявлять особую внимательность. Качественные креветки должны иметь однородный цвет, одинаковый размер и ровную поверхность. Посмотрите на хвостик - он должен был подогнут вовнутрь под тело. Приобретая морепродукты на развес, следите, чтобы покрывающая их ледяная глазурь была равномерной, прозрачной и тонкой, при этом креветки должны легко разъединяться. Если вы выбираете морепродукты в упаковке, в ней не должно быть кусков льда и снега, а также слипшихся между собой креветок - все это говорит о неоднократном замораживании продукции. Не покупайте креветки, если они не жесткие, и вы можете их согнуть. Старые морепродукты можно узнать по желтому цвету, сухим лапкам и панцирю, а также черным пятнам на них. Черные головы (но не коричневые) являются признаком болезни ракообразных, а белые пятна на панцире указывают на то, что они были переморожены.

Готовить креветки можно как в замороженном виде, так и предварительно разморозив их, что чаще всего является предпочтительным (например, когда креветки нужно равномерно обвалять в панировке или специях). В первом случае замороженные креветки следует поместить в дуршлаг и промыть под холодной проточной водой 1-2 минуты, чтобы удалить ледяные кристаллы и мусор, а также отделить креветки друг от друга. Размораживание креветок не занимает много времени, так как они очень маленькие и быстро оттаивают. Самый простой способ разморозить креветки - положить их в холодильник на ночь. Также можно поместить пакет с креветками в миску с холодной водой, регулярно добавляя новую воду, чтобы креветки оставались холодными. Использование горячей воды и микроволновки возбраняется - это может привести к неравномерному оттаиванию, ухудшив текстуру и вкус блюда. Креветки относятся к скоропортящимся продуктам, поэтому как только они разморозились, следует незамедлительно приступить к готовке.

Как приготовить замороженные креветки проще и быстрее всего? Отварить их. Для этого в воду, объем которой должен в 2-3 раза превышать количество морепродуктов, следует добавить специи по вкусу, такие как лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец, гвоздику, зонтик или семена укропа, розмарин или тмин, а также соль. Помимо этого будут уместны веточки петрушки, лук и зубчики чеснока. Далее воду нужно довести до кипения и выложить креветки. Очищенные варено-мороженные (розового цвета) готовятся не больше 2-3 минут, тогда как неочищенным свежезамороженным креветкам в панцире (серо-зеленого цвета) потребуется 7-10 минут. Важно не переварить креветки, иначе они получатся жесткими. Когда ракообразные всплывут на поверхность, а панцирь у неочищенных креветок станет слегка прозрачным и глянцевым, они готовы, и их нужно откинуть на дуршлаг. После креветки можно сбрызнуть соком половины лимона, смешанным со столовой ложкой оливкового масла. Лимон можно добавлять и непосредственно при варке, отжав из половины лимона сок, а затем поместив лимон в кастрюлю - аромат будет потрясающим. Вареные креветки служат основой для большого количества блюд - из них можно приготовить закуску, добавить в салат, пасту или рис.

Помимо варки креветки также можно обжарить в небольшом количестве масла в сковороде. В данном случае морепродукты желательно разморозить, чтобы лишняя вода не мешала жарке. В качестве дополнений отлично подойдут лук, чеснок или соевый соус - они придадут блюду аппетитный вкус. Также можно использовать лимонный сок и любимые специи. Жарятся креветки, в среднем, около 3-5 минут, поэтому не оставляйте сковороду без присмотра, так как морепродукты могут сгореть. Не забывайте постоянно помешивать их во время приготовления. Еще один способ, демонстрирующий, как приготовить замороженные креветки для праздничного стола - это пожарить их на гриле. Поверьте, ваши гости будут в восторге от этих очаровательных маленьких шашлычков на деревянных шпажках. Для приготовления креветок на гриле их также потребуется разморозить (хотя бы частично), чтобы нанизать на шампуры. Морепродукты следует смазать маслом, посолить, приправить специями по своему вкусу и жарить на гриле в течение 5-7 минут. Крупные креветки также могут быть приготовлены в духовке - их можно обвалять в специях или залить соусом. Запекайте креветки от 7 до 10 минут или до желаемой степени румяности.

Если вам сложно ориентироваться во времени приготовления креветок, возьмите на заметку следующие признаки их готовности - розовая непрозрачная мякоть, слегка прозрачный панцирь, ярко-красные хвостики и скрученная форма, напоминающая букву "С". Если форма креветки более прямая, значит, она еще не готова, в то время как форма переваренной креветки больше похожа на букву "О".

А теперь наши рецепты наглядно продемонстрируют вам, как приготовить замороженные креветки вкусно и быстро.

Креветки, обжаренные на сковороде в вине - отличный способ получить изысканное блюдо с неповторимым ароматом при минимуме суеты. Такие креветки станут чудесным дополнением к пасте, рису или овощному гарниру.

Креветки на сковороде

Ингредиенты:

700 г очищенных креветок,

1/2 стакана сухого белого вина,

4 зубчика чеснока,

60 г сливочного масла,

60 мл растительного масла,

2 столовые ложки лимонного сока,

1/8 чайной ложки молотого красного перца (по желанию),

соль и молотый черный перец по вкусу,

зелень петрушки.

Приготовление:

Растопить 60 мл растительного масла и 60 г сливочного масла в неглубокой сковороде. Добавить мелко нарезанные 4 зубчика чеснока и жарить 1-2 минуты, пока чеснок не станет слегка золотистым. Чеснок не должен быть коричневым, иначе он будет горчить. Влить полстакана вина и тушить до тех пор, пока его объем не уменьшится наполовину, примерно 2-3 минуты. Добавить креветки, посолить и поперчить по вкусу. Добавить красный перец, если он используется. Жарить, помешивая, пока креветки не станут розовыми, около 4 минут. В конце размешать креветки с 2 столовыми ложками лимонного сока и посыпать измельченной петрушкой.

Побалуйте своих мужчин (да и побалуйтесь сами) замечательной закуской к пиву в виде пикантных креветок. Сочетание ароматного чеснока и соевого соуса подходит для этих морепродуктов как нельзя лучше - ну просто пальчики оближешь!

Креветки к пиву

Ингредиенты:

500 г очищенных варено-мороженных креветок,

5 зубчиков чеснока,

20 г сливочного масла,

20 мл растительного масла,

2-3 столовые ложки соевого соуса,

2 чайные ложки томатной пасты,

1/2 лимона,

1 пучок петрушки,

молотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

Полкило креветок выложить на 2-3 минуты в холодную воду, чтобы они оттаяли. Затем откинуть морепродукты на дуршлаг и дать стечь жидкости. Разогреть оба вида масла в сковороде. Выложить креветки, добавить 2 чайные ложки томатной пасты, 2-3 столовые ложки соевого соуса и мелко нарезанные 5 зубчиков чеснока. Хорошо перемешать и готовить, постоянно помешивая, 3-4 минуты. Далее полить креветки соком половины лимона и посыпать черным перцем по вкусу. Перемешать и убрать сковороду с плиты. Выложить креветки на блюдо, посыпать рубленой петрушкой и подать к столу.

Креветки в ароматном томатном соусе с травами непременно оценят любители итальянской кухни. Подавать их следует с отварным рисом или спагетти.

Креветки в соусе

Ингредиенты:

300 г очищенных креветок

1 небольшая луковица

2 зубчика чеснока (по желанию)

550 мл томатного сока

2 лавровых листа

1 чайная ложка сушеного орегано

1 чайная ложка сушеного базилика

1/2 чайной ложки сушеного розмарина

соль и молотый черный перец по вкусу

растительное масло

Приготовление:

Обжарить в масле мелко нарезанную луковицу до золотистого цвета. Добавить мелко нарезанные 2 зубчика чеснока, если он используется, перемешать и жарить еще 1 минуту, помешивая. Добавить предварительно размороженные креветки и жарить, периодически помешивая, 3 минуты. Далее добавить 550 мл томатного сока, 2 лавровых листа и сушеные травы. Посолить и поперчить по вкусу. Перемешать и готовить под крышкой на медленном огне около 20 минут, пока соус не загустеет.

Креветки в хрустящей золотистой корочке, обжаренные на сковороде - чудесная закуска, которую так приятно разделить с близкими и друзьями. Подайте блюдо с любимым соусом или обычным кетчупом, в который можно окунать креветки, взяв их за хвостики.

Креветки в панировке

Ингредиенты:

700 г крупных очищенных креветок с хвостиками,

1,5 стакана панировочных сухарей,

1/3 стакана муки,

3 больших яичных белка,

1 столовая ложка сушеной петрушки,

1 чайная ложка сушеного молотого чеснока,

1 чайная ложка молотой паприки,

1/2 чайной ложки соли,

1/4 чайной ложки молотого черного перца,

1/8-1/2 чайной ложки молотого красного перца,

4 столовые ложки растительного масла,

свежая петрушка (для сервировки).

Приготовление:

В неглубокой тарелке смешать 1,5 стакана панировочных сухарей и 1 столовую ложку сушеной петрушки. В другой неглубокой тарелке смешать 1/3 стакана муки, 1/2 чайной ложки соли и специи. В третьем неглубоком блюде взбить яичные белки до слегка пенистого состояния. Взяв креветку за хвостик, обвалять ее в мучной смеси, добившись равномерного покрытия со всех сторон, и стряхнуть излишки. Затем обмакнуть креветку в яичный белок, дав стечь излишкам, а после переложить в тарелку с панировочными сухарями, слегка прижимая креветку с обеих сторон поочередно, чтобы хлебные крошки хорошо прилипли к ее поверхности. Выложить креветку запанированную на большое блюдо и повторить то же самое с оставшимися креветками. Разогреть 2 столовые ложки растительного масла в сковороде и обжарить креветки на среднем огне около 3 минут, затем перевернуть на другую сторону и жарить еще 2-3 минуты до золотисто-коричневого цвета, добавляя масло по мере необходимости. Готовые креветки выложить на блюдо, посыпать нарезанной петрушкой и подать в теплом виде к столу с соусом.

Как приготовить замороженные креветки, чтобы все ахнули? Сделать из них шашлычки! Креветки-гриль в маринаде на шампурах - настоящее украшение стола. Морепродукты замачиваются в маринаде из 4 ингредиентов, после чего мгновенно обжариваются на гриле и не менее быстро съедаются, так как получаются невероятно вкусными. Для этого рецепта подойдут креветки большого размера - они хорошо держатся на шампурах и не зажариваются слишком быстро. Если вы используете деревянные шампуры, не забудьте замочить их в воде минимум на полчаса, чтобы они не сгорели во время жарки - это можно сделать в то время, пока креветки маринуются.

Шашлычки из креветок на гриле

Ингредиенты:

35-36 больших очищенных креветок с хвостами (750-800 г),

1/2 стакана меда,

6 столовых ложек соевого соуса,

2 столовые ложки растительного или оливкового масла плюс масло для смазывания гриля,

4 зубчика чеснока,

1/4-1/2 чайной ложки красного перца крупного помола (по желанию),

зеленый лук или петрушка для подачи (по желанию).

Приготовление:

Для приготовления маринада смешать в миске 1/2 стакана меда, 6 столовых ложек соевого соуса, 2 столовые ложки масла, 4 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и красный перец. Залить маринадом креветки, накрыть емкость с креветками и поставить мариноваться в холодильник на 30-60 минут. Смазать гриль маслом и разогреть до 200 градусов. Нанизать креветки на шампуры (по 5-6 креветок на шампур), чтобы шампур протыкал креветку в двух местах. Время приготовления креветок на гриле зависит от ряда факторов, поэтому вам нужно ориентироваться на их внешний вид. В среднем, большие креветки готовятся около 2-3 минут с каждой стороны при температуре 200 градусов. Готовые шашлычки выложить на большое плоское блюдо и посыпать мелко нарезанным зеленым луком или петрушкой.

Нежные запеченные креветки, покрытые густым чесночно-лимонным соусом - идеальное дополнение к свежему хрустящему хлебу. Этот рецепт является доказательством того, что для приготовления впечатляющего, сытного и невероятно вкусного ужина нужно не так уж много.

Запеченные креветки с чесночно-лимонным соусом

Ингредиенты:

600 г крупных очищенных креветок (с хвостиками),

70 г сливочного масла,

3 зубчика чеснока,

2 столовые ложки лимонного сока,

1/8 чайной ложки молотого перца чили или по вкусу,

3-4 веточки петрушки,

соль и молотый черный перец по вкусу,

ломтики лимона для украшения.

Приготовление:

Разогреть духовку до 180 градусов. Выложить креветки в форму для выпечки. Растопить 70 г сливочного масла в маленьком сотейнике на медленном огне. Добавить 3 измельченных зубчика чеснока и жарить 30 секунд. Добавить 2 столовые ложки лимонного сока, перемешать и полить получившимся соусом креветки. Посыпать креветки солью, черным перцем и перцем чили по вкусу. Перемешать и распределить креветки по форме ровным слоем. Запекать креветки в течение 9-13 минут до розово-оранжевого цвета. Готовые креветки посыпать нарезанной петрушкой и подавать вместе с соусом. Блюдо также можно украсить тонкими ломтиками лимона.