Это 6 самых полезных для организма продуктов - По мнению диетологов
Конечно, никакие продукты не могут выступать в качестве лекарств. Но некоторые из них, как говорят эксперты, приносят больше пользы организму, чем другие. Издание Eat this, not that! перечислило шесть таких продуктов.
Брокколи.
Некоторые исследования показывают, что употребление в пищу сырой или приготовленной на пару брокколи несколько раз в неделю может снизить риск развития рака предстательной железы, груди, лёгких и кожи.
Шпинат.
Утверждается, что этот продукт богат фолиевой кислотой и витамином B.
Бобы.
Одно крупное исследование показало, что у людей, которые употребляли бобовые не менее четырёх раз в неделю, риск сердечных заболеваний был на 22% ниже.
Овсянка.
Есть мнение, что регулярное употребление овсянки может помочь предотвратить диабет второго типа.
Яблоки.
Яблоки особенно полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, поддержания хорошего состояния кровеносных сосудов и снижения артериального давления.
Черника.
Обзор исследований показал, что эта ягода обладает противовоспалительным действием и благотворно влияет на здоровье сосудов, регулирует уровень сахара в крови и улучшает баланс микрофлоры кишечника.
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