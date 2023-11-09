Золотой запас: эти продукты лучше покупать замороженными и всегда держать в холодильнике
Автор книг по здоровому питанию Лаура Бурак уверена, что хорошо собранная морозилка всегда готова правильно ответить на вопрос "А что у нас на ужин?". Если запастись разнообразными продуктами, богатыми питательными веществами, можно здорово экономить на доставке готовой еды и, главное, питаться с пользой и удовольствием.
Не забывай - в отдельной камере морозилки продукты хранятся до 6 месяцев (при температуре от -15), в морозилке внутри холодильника - около 3-4 месяцев. Всегда проверяй сроки годности и хранения, а также следи, чтобы по пути от магазина еда не разморозилась, повторно замораживать ее не стоит.
Ягоды (и некоторые фрукты)
В сезон нет никаких проблем с тем, чтобы постоянно добавлять в меню свежие ягоды, да вот только продолжительность этого самого сезона очень коротка, а вкусно есть хочется круглый год. Ягоды, фрукты (да и овощи) замораживают на пике зрелости, поэтому их качество не вызывает вопросов. Такое сырье можно использовать для коктейлей, выпечки, добавления в творог или чай - всегда под рукой.
Шпинат
Ты когда-нибудь готовила свежий шпинат? Он уменьшается в объемах едва ли не в десять раз! Да, его свежие листья отлично ведут себя в салате, но для того, чтобы быстро сделать соус для пасты, гарнир к рыбе или просто сварить зеленый борщ, достаточно просто достать из морозилки пачку шпината. Он промыт, высушен и заморожен в виде небольших капсул, которые очень легко дозировать.
Зеленый горошек
Припущенный на небольшом количестве сливочного масла зеленый горошек обожают дети; также его можно добавить вместе с сыром в свежесваренные макароны, сделав блюдо вкуснее и здоровее.
Бобы эдамаме
Свежие бобы бывают в продаже редко и стоят дорого, а замороженные - всегда свежи, зелены и готовы к употреблению, ведь приготовить их можно всего за 5 минут.
Нарезанный хлеб и порционные булочки
Не успеваешь покупать свежий хлеб или устала оттого, что хлеб черствеет и плесневеет раньше, чем успеваешь его доесть? Удобная опция - держать запас хлеба в морозилке. Нарезку можно порционно отправлять в тостер (подсушенный хлеб гораздо полезнее), а булочки или круассаны отправлять в духовку непосредственно перед употреблением, чтобы получить свеженькими к воскресному завтраку. И никуда ходить не надо!
Креветки и рыбное филе
Если у тебя большая семья или просто ты не в восторге от необходимости после работы каждый день еще и заходить в гастроном, полезно иметь запас белков животного происхождения, ведь они недолго остаются свежими. Порционное филе рыбы очень легко готовить - минут за 15 ты получишь полноценное блюдо из замороженного сырья. А с креветками и того проще - промой их теплой водой в дуршлаге и быстро обжарь с чесноком.
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