Золотой запас: эти продукты лучше покупать замороженными и всегда держать в холодильнике

Ты когда-нибудь готовила свежий шпинат? Он уменьшается в объемах едва ли не в десять раз! Да, его свежие листья отлично ведут себя в салате, но для того, чтобы быстро сделать соус для пасты, гарнир к рыбе или просто сварить зеленый борщ, достаточно просто достать из морозилки пачку шпината. Он промыт, высушен и заморожен в виде небольших капсул, которые очень легко дозировать.

Зеленый горошек

Припущенный на небольшом количестве сливочного масла зеленый горошек обожают дети; также его можно добавить вместе с сыром в свежесваренные макароны, сделав блюдо вкуснее и здоровее.

Бобы эдамаме

Свежие бобы бывают в продаже редко и стоят дорого, а замороженные - всегда свежи, зелены и готовы к употреблению, ведь приготовить их можно всего за 5 минут.

Нарезанный хлеб и порционные булочки

Не успеваешь покупать свежий хлеб или устала оттого, что хлеб черствеет и плесневеет раньше, чем успеваешь его доесть? Удобная опция - держать запас хлеба в морозилке. Нарезку можно порционно отправлять в тостер (подсушенный хлеб гораздо полезнее), а булочки или круассаны отправлять в духовку непосредственно перед употреблением, чтобы получить свеженькими к воскресному завтраку. И никуда ходить не надо!

Креветки и рыбное филе