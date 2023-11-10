Диетолог рассказала, почему неправильно делить еду на «хорошую» и «плохую»

Диетолог Шайла Кадоган рассказала, что разделение еды на "хорошую" и "плохую" не поможет похудеть. Кроме того, такой подход к составлению рациона питания может спровоцировать развитие расстройств пищевого поведения. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист объяснила, что все продукты обладают полезным качеством - они обеспечивают организм энергией. Тем не менее, некоторые люди предпочитают употреблять только "хорошую" еду - овощи, фрукты, крупы, мясо птицы. Сладкое и мучное характеризуется ими как "плохая" пища.

Такой способ организации рациона может привести к перееданиям. По словам диетолога, человек, стремящийся употреблять только здоровую пищу, рано или поздно съест что-нибудь "плохое" из-за давящих на него ограничений. Когда определенные продукты полностью исключены из рациона - они становятся более желанными.

Вслед за срывом обычно следует сильное чувство вины и выбор еще более строгой диеты. Кадоган предупредила, что такие действия могут быть причиной развития расстройств пищевого поведения, таких как анорексия, булимия и компульсивное переедание. Кроме того, из-за постоянных срывов на "запрещенные" продукты похудеть будет труднее.

Чтобы оставаться стройным, рекомендуется сократить употребление сладкой, жирной и углеводной пищи, но полностью отказываться от нее не следует. Таким образом человек, который стремится сбросить вес, сможет сохранить свое психическое здоровье.