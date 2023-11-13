В российском городе бесплатно раздали 20 тонн мороженого и пельменей

В Челябинске предприниматель бесплатно раздал жителям 20 тонн пельменей и мороженого. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание 74.ru.

Такое решение уральский бизнесмен принял после того, как не смог реализовать товар. Большегруз, который вез продукты из Челябинска в Пермь, попал в аварию в Пермском крае: фура съехала в кювет из-за того, что водитель уснул за рулем. Инцидент произошел 6 ноября на трассе под городом Кунгур.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что предприниматель перегрузил пельмени и мороженое в другую фуру и отправил товар обратно в Челябинск.

"Только на перегрузку товара ушло 10 часов. Пока все вытащили, в другую машину перенесли. Потом перегнали машину с товаром в Челябинск. "Реф" молотил, мы соблюдали температурный режим. <...> Но решили, что проще раздать", - рассказал собеседник СМИ.

Раздачу продуктов устроили 11 ноября в Ленинском районе города. Очевидцы рассказали, что за товаром выстроилась большая очередь.

"Со стороны это так себе зрелище, люди готовы были чуть ли не разодраться, лишь бы получить еще одну коробку. Предприниматель сделал это все по доброте душевной, чтобы люди просто порадовали себя и своих детей", - прокомментировал раздачу очевидец.