Названы две самые опасные диеты

В погоне за фигурой мечты многие готовы использовать даже самые строгие диеты, не задумываясь о последствиях, к которым могут привести такие способы похудения. "Вечерняя Москва" обсудила с диетологом Михаилом Гинзбургом, какие методики снижения веса считаются самыми опасными и какие недуги они провоцируют, передает Day.Az.

По словам специалиста, при любом похудении необходимо соблюдать меру и не уходить в крайности, чтобы сохранить здоровье.

- Строгие диеты и постоянные ограничения опасны бессонницей, срывами, постоянными перееданиями, резким набором веса и РПП. Одними из самых серьезных последствий, к которым может привести жесткая диета, считаются анорексия или булимия, - предупредил Гинзбург.

Также, дополнил он, такие методики снижения веса опасны для ЖКТ.

- Во время похудения внутренние процессы пищеварения не прекращаются, соки продолжают выделяться в пищеводе, а расщеплять там нечего, поэтому желудок начинает переваривать сам себя. Отсюда появляются риски образования язвенных болезней и гастритов, - сообщил диетолог.

В процессе строгого похудения у человека может произойти нарушение электролитного обмена, это чревато нарушениями сосудистого тонуса и резким снижением артериального давления при попытках подняться.

- Электролитные нарушения в организме из-за строгой диеты иногда приводят и к остановке сердца. Приступ провоцирует резкое снижение давления, - сказал врач.

При жестком похудении также повышаются риски камнеобразования в почках и желчном пузыре. Гинзбург пояснил, что серьезные ограничения в питании сопровождаются задержкой жидкости в организме и повышением холестерина в крови. Поэтому появляются риски появления камней в органах.

По мнению диетолога, существуют два самых опасных типа диет, среди них:

диета Пьера Дюкана

- Она заключается почти в полном отказе от углеводов в рационе. Проще говоря, человек начинает питаться в большей степени мясом и потребляет только белки. Это может спровоцировать подагру, камни в желчном пузыре и почках из-за большой концентрации белка, - объяснил Гинзбург.

голодная диета

Такой метод на пути к стройности, как пояснил эксперт, приводит ко многим неприятным последствиям - от срывов до анорексии.