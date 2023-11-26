Названы наиболее вредящие сердцу продукты

Некоторые продукты особенно опасны для правильной работы сердца, рассказал кардиолог Юрий Конев. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, наиболее вредящие этому органу продукты он назвал в беседе с изданием News.ru.

Врач указал на то, что из-за соленых, моченых, кислых продуктов и продуктов с высоким содержанием холестерина страдают почки, ответственные за выработку гормонов, регулирующих артериальное давление. "Чрезмерное употребление избыточной соли неблаготворно влияет на течение ряда сосудистых заболеваний. Остается актуальной проблема избыточного холестерина - жирное мясо, жирные молочные продукты. На сердце негативно влияет и большое количество сахара", - перечислил Конев.

Для здоровья сердца также вредны алкоголь, фастфуд, газированная вода и кондитерские изделия, которые можно употреблять только в малых количествах, добавил кардиолог.

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