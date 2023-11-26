Эксперт объяснила, как определить свежесть рыбы по ее рту

При покупке рыбы нужно обращать внимание на состояние ее чешуи, глаза, рот, жабры, а также на ее запах. Как передает Day.Az, об этом рассказала "Газете.Ru" пищевой технолог "Много лосося" Людмила Румянцева.

По словам технолога, чешуя должна крепко держаться.

"Поверхность рыбы должна быть безупречной, лишь с незначительной сбитостью чешуи. Качественная чешуя свежей рыбы должна обладать естественной окраской, блеском и крепко держаться, не имея следов слизи. Несвежая рыба, в свою очередь, может иметь тусклую поверхность, а чешуя может быть сбита и держатся неустойчиво", - объяснила Румянцева.

Эксперт добавила, что рот рыбы должен быть закрыт.

"При приоткрытом или раскрытом состоянии следует считать рыбу несвежей", - сказала она.

Глаза рыбы, по словам пищевого технолога, должны быть ясными и выпуклыми, а жабры - красными, при этом нужно следить, чтобы они плотно прилегали к телу и не имели неприятного запаха.

"Если жабры серые, с слизью или имеют оттенок темной бурой окраски с неприятным запахом, это может свидетельствовать о несвежести рыбы", - пояснила Румянцева.

Она заключила, что свежесть рыбы можно определить и по запаху.

"Свежая рыба должна иметь приятный аромат моря, чистой воды или быть практически без запаха. Неприятный рыбный запах может быть признаком несвежести продукта", - предупредила пищевой технолог.

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