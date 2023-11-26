Историк объяснил появление традиции пить чай в поезде

О привычке пассажиров брать чай с посудой в поездки рассказал в своем материале на "Мосленте" историк и журналист Валерий Бурт, передает Day.Az.

"Пассажиры, которые в прежние времена отправлялись из Москвы, вынуждены были брать с собой не только поклажу, но и чай, чайник с посудой, провизию. Кипяток пассажиры покупали на станциях в специальных будках, которые назывались "кубовые"", - написал историк.

Со временем вагоны поездов оборудовали титанами, и проводники начали предлагать чай в подстаканниках. Кстати, только в советское время кипяток стали давать бесплатно. По словам Бурта, так здорово, под стук колес, глядя на пробегающие за окнами пейзажи, прихлебывать душистую амброзию.

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