Веганство считается одной из самых строгих систем питания, но при этом у нее немало приверженцев по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на ГастрономЪ.

Разбираемся, кто такие настоящие веганы, чем полезен такой рацион, и главное - несет ли он риски для здоровья.

Кто такие веганы?

Веганы - это люди, которые отказываются от любых продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, молочного, яиц, а также желатина и даже меда. Многие веганы не ограничиваются только пищей, они избегают одежду, обувь и аксессуары, сделанные из натуральной кожи и меха. Также они не пользуются косметикой, которая тестировалась на животных или содержит компоненты животного происхождения.

Веганство как система питания очень древняя: она возникла в VI веке до нашей эры в Индии. В XX веке отказ от животных продуктов из экзотики превратился в тренд, который до сих пор не сдает позиций.

Чем полезно веганство?

Это хороший способ сделать свой рацион более легким и одновременно более питательным. В веганском меню обычно содержится много полезной клетчатки, которая важна для благополучия нашего микробиома и хорошего пищеварения.

Считается, что веганам легче худеть и поддерживать здоровый вес. Причина - сниженная калорийность такого питания плюс отсутствие животных жиров. Также клетчатка надолго обеспечивает чувство сытости.

Впрочем, тут есть важный нюанс: если в основе веганского меню будет выпечка, сахар и, например, жареная картошка, похудеть не получится. Зато сбалансированный рацион с достаточным количеством круп, овощей, зелени, фруктов и бобовых пойдет фигуре только на пользу.

Еще один важный плюс веганства - отличный тонус и легкость. Мясная пища требует много энергии для переваривания. А растительные блюда усваиваются намного легче и сразу обеспечивают прилив бодрости. Благодаря этому многие веганы отличаются хорошей выносливостью и меньше устают. Но тут стоит напомнить, что речь идет именно о хорошо сбалансированной растительной диете, а не просто об отсутствии в рационе мяса, рыбы, яиц и молока.

Есть данные и о том, что веганское питание помогает предотвратить развитие сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Еще такой рацион облегчает состояние при артрите и депрессии. И благодаря всем этим эффектам - продлевает жизнь.

Чем опасно веганство?

Главная проблема - это необходимость тщательно продумывать рацион. Веганы находятся в группе риска по дефициту целого ряда полезных элементов, которые можно получить только из животных продуктов.

Например, витамин В12 отвечает за правильную работу нервной системы, память и внимание. В большинстве случаев веганам стоит принимать его в виде биологических добавок - в растительных продуктах он если и содержится, то в мизерных количествах. Конкретную дозировку и форму приема, как и в случае с другими БАДами, лучше подбирать вместе с врачом. Также можно использовать обогащенные витамином В12 продукты, например, муку или неактивные дрожжи (их еще называют веганским сыром).

Следить стоит и за уровнем витамина D, который в небольших количествах содержится в яйцах, сливочном масле, икре и субпродуктах. Веганам, как и всем остальным, рекомендован его профилактический прием.

Среди других веществ, которые могут недополучать веганы - жирные омега-кислоты, цинк, кальций и железо. Важно включать в свое меню растительные источники этих продуктов: орехи, нерафинированные растительные масла, нешлифованный рис, семечки, бобовые и сухофрукты.

Еще одна проблема касается соли. Растительные заменители мясных продуктов, а также овощные консервы и ферментированные продукты содержат ее в довольно большом количестве. Из-за этого веганы могут незаметно для самих себя превышать рекомендуемую норму потребления соли (для взрослого человека - всего 5 г в сутки). А это повышает риск развития болезней сердца и сосудов.

Кому не подходит веганство?

В первую очередь - детям. Растущему организму для правильного развития необходим полноценный белок и другие вещества, которые содержатся в пище животного происхождения. Поэтому до 18-20 лет с веганским питанием лучше не экспериментировать.

По мнению многих врачей, веганство во время беременности неполезно, так как организм будущей мамы в этот период особенно нуждается в разнообразном питании

Также оно может быть неполезно для будущих мам. Организм во время беременности работает за двоих и нуждается в максимально полноценном и разнообразном рационе. Женщинам, которые не готовы отказываться от веганского питания, врачи рекомендуют тщательно планировать рацион и использовать биодобавки для компенсации дефицитов.