5 самых полезных продуктов, богатых жирами

Нет необходимости говорить о масштабах бума, который разгорался еще 5−10 лет назад, когда ради похудения мы отказывались от множества любимых блюд с высоким содержание жиров. К счастью, сейчас ведущие мировые диетологи исключили жиры из черного списка. Более того, исследования показывают, что употребление в пищу правильных жиров заметно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Мы собрали для вас 7 лучших источников жиров, употребляя в пищу которые, можно не бояться навредить фигуре.

Красная рыба

Возможно, еще в детстве мама и бабушка заставляли вас есть рыбу со словами, что это-пища для мозга. И они были правы. Кислоты омега-3, которыми богата красная рыба, обеспечивают работу мозга, а при их недостатке может наблюдаться снижение мыслительных функций. Чтобы восполнить запасы жирных кислот, выбирайте семгу и форель. Хорошо подойдут и морепродукты, например, устрицы или мидии.

Авокадо

Одно из главных преимуществ этого фрукта-противовирусное действие. Мексиканские ученые доказали, что масло авокадо снижает уровень триглицеридов и LDL-холестерола, который напрямую связан с риском заболевания сосудов. К тому же, высокое содержание жиров в авокадо помогает организму усвоить витамины A, D, E и K, поэтому советуем завести полезную привычку и добавлять авокадо в овощной салат. Однако, стоит помнить, что в одном таком фрукте около 350 ккал, лучше придерживаться дневной нормы и не съедать больше половины плода сразу.

Оливки

Всем известно, что оливковое масло является одним из самых полезных, но и плоды оливы как таковые заслуживают быть в списке самых полезных жирных продуктов. Благодаря уникальным жирным кислотам, они защищают сердечную мышцу от повреждений. Они также богаты железом и антиоксидантами, защищающими клетки. Если вы не любите оливки в чистом виде, добавляйте этот продукт в салат или готовьте с оливковым маслом.

Орехи

Такой перекус удобно взять с собой, он поможет сохранить энергию в течение всего дня. А обилие жирных кислот и витамин E делают орехи одними из самых полезных жирных продуктов. Британские исследователи пришли к выводу, что те, кто регулярно употребляют орехи в пищу имеют на 50% меньше шансов заболеть диабетом, более того, снижается риск инфарктов и инсультов. Советуем и вам включить орехи в свой ежедневный рацион. Но помните, что соль, сахар и карамелизация сводят пользу этого продукта на "нет".

Темный шоколад

Вопреки расхожему мнению, шоколад может быть полезен для фигуры. Недавние исследования говорят о том, что те, кто балует себя горьким шоколадом, в среднем на 2−3 килограмма стройнее тех, кто совсем не употребляет в пищу этот продукт. И это не единственное его достоинство. Два квадратика шоколада в день защищают сердце и укрепляют стенки сосудов.

Bazaar.ru