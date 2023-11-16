Диетолог призвала избегать одного напитка с кофеином

Диетолог Эйслинг Пиготт призвала избегать употребления энергетических напитков, которые содержат более 200 миллиграммов кофеина. Ее мнение приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пиготт объяснила, что напитки с высоким содержанием кофеина вызывают прилив бодрости, но вслед за ним наступает истощение и появляется сильная вялость. Она объяснила, что это происходит из-за того, что кофеин блокирует химическое вещество аденозин, которое вызывает сонливость и вызывает ощущение бодрости.

Как только бодрящее действие заканчивается, продолжила Пиготт, человек чувствует усталость с новой силой. "Чем больше поступает кофеина в организм, тем сильнее будет последующий упадок энергии", - предупредила диетолог. Она добавила, что чашка кофе крайне редко способна оказать такое воздействие на организм, поскольку содержит немного кофеина - около 80 миллиграммов. Однако если выпить энергетический напиток, в котором более 200 миллиграммов этого вещества, то, по словам Пиготт, вероятность резкого упадка сил значительно возрастает.