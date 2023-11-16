Врач предупредила об опасности лечебного голодания

Лечебное голодание иногда могут назначать пациентам, однако некоторым людям оно строго противопоказано, рассказала терапевт, специалист здорового образа жизни платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Наталия Савицкая. Врач в беседе с "Лентой.ру" высказалась о пользе и вреде подобной терапии, передает Day.Az.

По словам Савицкой, лечебное голодание эффективно при болезнях кишечника, атеросклерозе, кожных заболеваниях. Однако голодать необходимо под строгим контролем врача. "В первую очередь он оценит работу ЖКТ, печени, почек, эндокринной системы, исключит воспалительные процессы. Ментальное и эмоциональное состояние человека тоже учитывается. Например, людям с расстройством пищевого поведения нельзя специально ограничивать себя в пище: это может привести к нервному срыву", - отметила собеседница "Ленты.ру".

Даже если человек прошел все медицинские тесты, ему необходимо пройти подготовку, само голодание и реабилитацию, обратила внимание врач. Лучше всего проходить эти этапы под присмотром врача в стационаре, особенно если есть малейший шанс осложнений.

Строгость голодания бывает разной, объяснила Савицкая. При самом известном и комфортном типе, интервальном голодании, человек ест по часам - например, у него есть 8 часов на еду в день и 16 часов для пищевой паузы. Но существует и другой подход - диета, имитирующая голодание. Ее суть заключается в том, что общая калорийность рациона уменьшается на 30-35 процентов, а само голодание длится всего пять дней в месяц, рассказала врач.

"Показаний к голоданию гораздо больше, чем отрицательных эффектов, поэтому можно брать метод на вооружение. Но прежде всего стоит посетить доктора и выяснить, подходит ли этот метод вам", - подвела итог Савицкая.