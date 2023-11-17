Как поднять иммунитет с помощью приправ?

В холодное время года наш иммунитет ослабевает, а риск сезонных заболеваний повышается. Многие, еще не заболев, начинают принимать превентивные меры - например, витамины. Есть другой, более естественный способ повысить иммунитет. Оказывается, многие приправы, которые зачастую хранятся в кухонных шкафах, могут защитить организм от вирусов и инфекций. Вместе с практикующим нутрициологом и консультантом по питанию Ларисой Артеменко мы разобрались, какие приправы помогают поднять иммунитет осенью, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

В чем польза специй для организма?

Самыми популярными специями, которые обладают природными целебными свойствами и приносят пользу для иммунитета, считаются:

корица;

имбирь;

кардамон;

куркума;

гвоздика.

Эти специи помочь укрепить иммунитет, снизить воспаление, улучшить пищеварительные процессы и помочь усвоению пищи.

"Научный факт: около 80% иммунных клеток организма локализуются в кишечнике. Там они находятся в постоянном контакте с микробиомом, который помогает уничтожать возбудителей, снижает риск аутоиммунных заболеваний и аллергии. Чтобы данное взаимодействие было максимально продуктивным, организму нужны вещества-помощники, которые содержатся в ряде нутритивно плотных продуктов, в том числе приправах.

Поэтому рекомендуется ежедневно добавлять специи в свой рацион. Они помогают восстановить микрофлору, обладают бактерицидными, противогрибковыми и антипаразитарными свойствами, оказывают противовоспалительное и тонизирующее действие, подавляют патогенную микрофлору. Такие мощные свойства приправ повышают работоспособность организма и улучшают его тонус", - отмечает Лариса Артеменко.

Корица

Эта специя давно ассоциируется с осенним уютом: горячий кофе с корицей, вкусная шарлотка в духовке и ни на что не похожий пряно-древесный аромат в воздухе. Однако корица - это не только специя, созданная для выпечки и уюта, но и мощное оружие против сезонных простуд. Эта приправа укрепляет иммунитет и помогает справиться с инфекцией. В состав корицы входит большое количество полифенолов, которые действуют как антиоксиданты.

Поэтому корица - главный помощник при начальной стадии заболевания. Если у вас появились первые признаки сезонной простуды, то самое время добавить эту специю в блюда и напитки.

Как выбрать корицу:

Отдавайте предпочтение корице в палочках, а не в порошке. Как правило, палочки намного дольше сохраняют свежесть и аромат.

Для того чтобы сохранить качество специи, храните ее в стеклянной, плотно закрытой емкости.

Обращайте внимание на внешний вид корицы. Покупайте светлые палочки с тонкой, хрупкой текстурой и большим количеством слоев.

Как применять:

Для поддержки иммунитета добавляйте корицу в утренний кофе или чай. Используйте эту специю не только в выпечке, но и в других блюдах. Например, добавляйте в овсяную кашу вместе с медом.

Если вы почувствовали, что начали заболевать, то приготовьте себе чай с имбирем, медом и корицей. Помните о том, что именно корица увеличивает полезные свойства меда. Поэтому как можно чаще включайте этот дуэт в ваши блюда и напитки в холодное время года.

Имбирь

Имбирь не только повышает иммунитет, но и прекрасно справляется с лечением кашля, простуды и заложенности носа. Поэтому его так любят добавлять во все согревающие осенне-зимние напитки. Чтобы имбирь всегда был под рукой, можно высушить корень и измельчить его с помощью обычной терки.

Имбирь можно добавлять в напитки, печенья, пряники или любую другую выпечку.

Чем еще полезен имбирь:

улучшает процессы пищеварения;

предотвращает накопление токсинов в организме;

применяется в области диетологии;

понижает высокий уровень сахара в крови;

помогает при укачивании в транспорте.

Лечебные рецепты напитков с имбирем

Самый распространенный и легкий в приготовлении рецепт - чай с имбирем. Лучше приготовить такой напиток на основе зеленого листового, а не черного чая. На литровый чайник кипятка потребуется две чайные ложечки тертого имбиря (примерно 3-4 см отрезанного свежего корня). Чтобы вкус чая получился более насыщенным, добавьте другие специи по вкусу: кардамон, гвоздику или корицу. Не стоит заваривать чай "на будущее". Напиток с имбирем не хранится долго, поэтому каждый раз заваривайте новую порцию.

Молоко с имбирем - лучшее средство при первых признаках простуды. На стакан молока потребуется чайная ложка измельченного имбиря. Кстати, информация для тех, кто борется с бессонницей: этот напиток поможет уснуть легче и быстрее.

Кардамон

Кардамон - натуральный антисептик и незаменимая специя при простуде. Эта приправа помогает бороться с высокой температурой и способствует улучшению иммунитета. Медицинскими исследованиями подтверждено, что кардамон содержит в себе не только антиоксиданты, но и кальций, железо и фосфор. В свою очередь, эти микроэлементы в составе специи оказывают на организм человека положительное влияние.

Хотя кардамон и защищает от вирусных инфекций, злоупотреблять им не следует. Добавляйте немного кардамона в выпечку, соусы, чай или кофе.

Чем еще полезен кардамон:

У кардамона есть еще одно интересное свойство: эта приправа усиливает вкус пресных продуктов. А если смешать кардамон с чаем или кофе, то стимулирующее действие кофеина будет нейтрализовано.

Есть у этой специи и еще один плюс. Кардамон помогает переваривать пищу и бороться со вздутием живота.

Куркума

Благодаря куркумину, который находится в составе этой специи, куркума обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Поэтому ее принято добавлять в блюда в осенне-зимний период. Эффективнее всего куркума сочетается с черным перцем. Эти приправы увеличивают полезные свойства друг друга и эффективно борются с различными инфекциями.

Куда добавлять куркуму:

куркума лучше всего сочетается с курицей. Поэтому можно использовать эту приправу во всех блюдах, где есть курица: салаты, супы и т. д.

в блюда с овощами: при приготовлении картофеля, тыквы или кабачков;

в выпечку, для усиления аромата и вкуса теста;

к плову, рису и бобовым культурам.

Куркума - специя слегка специфичная, поэтому помните о некоторых нюансах.

Старайтесь не переборщить с использованием куркумы. Эта приправа может усилить горечь в блюде и изменить его цвет.

Куркума также может въесться в кухонную утварь, например, разделочные доски и оставить на них следы. Поэтому будьте аккуратны при использовании специи.

Гвоздика

Гвоздика у многих ассоциируется с одним из самых популярных напитков холодного времени года - горячим глинтвейном. Однако у этой пряности список полезных свойств гораздо больше, чем просто добавлять "перчинку" в блюдо.

Гвоздика идеально справляется с бактериями и способствует повышению иммунитета. А еще именно эта специя является мощнейшим антисептиком, благодаря наличию эвгенола в составе.

Чем еще полезна гвоздика:

сушеные соцветия гвоздики используют как анестетик, для устранения зубной боли;

эта специя способна снимать кишечный спазм;

гвоздика облегчает боль в горле.

Как употреблять специи - советы нутрициолога

Чтобы специи приносили максимальную пользу организму, необходимо помнить соблюдать некоторые правила. Какие - рассказала нутрициолог и консультант по питанию Лариса Артеменко.

"Употребляйте только свежие приправы. Например, молотые специи сохраняют полезные свойства в течение полугода, а цельные - до двух лет.

Соблюдайте условия хранения: специи должны находиться в темном, прохладном месте, в герметичной таре.

Если вы раньше никогда не использовали приправы, вводите их в рацион постепенно, наблюдая за реакцией организма.

Помните, что увеличение порции не способствует усилению полезных свойств. Соблюдайте умеренность.

С осторожностью применяйте специи в острой фазе заболеваний желудочно-кишечного тракта, почек, при некоторых инфекционных патологиях".

Таким образом, следуя вышеперечисленным советам и соблюдая рекомендации нутрициолога, вы укрепите общую иммунную систему, не выходя из дома.