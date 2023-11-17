Супер вкусная закуска за 1 минуту, которую сметают всегда

Как приготовить вкусный и простой паштет за 1 минуту. Рецепт намазки из шпрот, разлетается на ура.

Готовим изумительный паштет за 1 минуту из шпрот. Восхитительный рецепт, который просто разлетается с тарелок.

Подавать паштет из шпрот обязательно на вкусных гренках из хлеба. Закуска на все века, которая будет вашим коронным блюдом.

Вам понадобятся:

Шпроты - 1 банка

Плавленый сыр - шт

Яйцо (отварное) - 1 шт

Зелень

Чеснок - 1 зубчик

Сливочное масло - 50 гр

Приготовление

Яйцо предварительно отварить, остудить и почистить.

В блендер добавляем шпроты. Масло предварительно немного слить, но не все.

Плавленый сыр разрезать на 2 части, добавить в блендер.

Далее яйцо и сливочное масло.

1 зубчик чеснока для вкуса и зелень.

Взбить блендером до однородной массы.

Отправить на 5 минут в холодильник.

Багет порезать тонкими кусочками, обжарить на сковороде гриль.

Паштет из шпрот намазать на кусочки хрустящей гренки и немного посыпать зеленью.

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