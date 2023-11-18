Китаец сократил потребление сахара и за 2 года похудел на 50 килограммов

Мужчина из Китая похудел на 50 килограммов за два года, сократив потребление сахара, пишет Asia One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Житель Китая по фамилии Мин рассказал, что его пристрастие к сахару и сладостям привело к тому, что он поправился до 120 кг. 36-летнего мужчину не беспокоил его вес, пока он не услышал о соседе своего отца, перенесшего инсульт и оставшегося парализованным. Кроме того, у китайца уже начались проблемы со здоровьем, а медицинское обследование выявило более 20 отклонений от нормы.

После этого Мин решил сбросить вес, исключив из своего рациона сладкие напитки, а также добавил в свой рацион больше овощей и продуктов с высоким содержанием белка. Такой образ жизни помог ему похудеть на 50 кг за 2 года.

"Ты теперь выглядишь на 20 лет моложе", - пишут комментаторы.

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