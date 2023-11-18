Двое мужчин совершили налет на пекарню ради пончиков и ватрушек

В Польше двое мужчин напали на работника пекарни ради свежей выпечки, сообщает издание Kryminalki.pl, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

13 ноября налет на пекарню в Быдгоще совершили 53-летний мужчина и его 38-летний подельник. Их задержали в тот же день, старший, прятавшийся в кустах неподалеку от места преступления, был пойман первым.

Перед этим сообщники проникли в местную пекарню через подсобное помещение. Внезапно путь к выпечке им перегородил работник заведения, но злоумышленники избили его, а затем забрали с собой два лотка с дрожджувками и пончиками на менее чем 50 злотых.

Налетчикам предъявили обвинения в грабеже и попытке кражи со взломом. Оба подозреваемых, как уточняется, уже бывали за решеткой.

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