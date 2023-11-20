В Турции готовят яичницу только так - обязательно попробуйте этот волшебный рецепт
Просто пальчики оближете.
Обычные жареные на сковороде яйца не сравнятся с яичницей по-турецки. Для традиционного рецепта не нужны дорогие и малодоступные ингредиенты, зато блюдо получается - просто объедение. Обязательно приготовьте своим близким - без сомнения, они высоко оценят его восхитительный вкус.
Вам потребуются:
яйца - 2 шт.,
помидоры - 2 шт.,
болгарский перец - ½ шт.,
репчатый лук - ½ луковицы,
оливковое или растительное масло - 1-2 ст. л.,
чеснок - 1-2 дольки,
черный молотый перец - по вкусу,
соль - по вкусу,
петрушка - несколько веточек,
кинза - несколько веточек.
Томаты обдайте кипятком, снимите с них кожицу. Затем мелко нарежьте. То же самое сделайте с болгарским перцем.
Обжарьте на сковородке измельченные лук с чесноком, пока они не станут золотистого цвета. Добавьте к ним помидоры и перец. Жарьте, пока овощи не размякнут.
После этого взбейте яйца, смешайте со специями и вылейте на сковороду. Томите на маленьком огне до готовности. Подавайте блюдо горячим, с лавашом или хлебом.
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