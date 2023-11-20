В Турции готовят яичницу только так

Просто пальчики оближете.

Обычные жареные на сковороде яйца не сравнятся с яичницей по-турецки. Для традиционного рецепта не нужны дорогие и малодоступные ингредиенты, зато блюдо получается - просто объедение. Обязательно приготовьте своим близким - без сомнения, они высоко оценят его восхитительный вкус.

Вам потребуются:

яйца - 2 шт.,

помидоры - 2 шт.,

болгарский перец - ½ шт.,

репчатый лук - ½ луковицы,

оливковое или растительное масло - 1-2 ст. л.,

чеснок - 1-2 дольки,

черный молотый перец - по вкусу,

соль - по вкусу,

петрушка - несколько веточек,

кинза - несколько веточек.

Томаты обдайте кипятком, снимите с них кожицу. Затем мелко нарежьте. То же самое сделайте с болгарским перцем.

Обжарьте на сковородке измельченные лук с чесноком, пока они не станут золотистого цвета. Добавьте к ним помидоры и перец. Жарьте, пока овощи не размякнут.

После этого взбейте яйца, смешайте со специями и вылейте на сковороду. Томите на маленьком огне до готовности. Подавайте блюдо горячим, с лавашом или хлебом.

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