Рецепт приготовления любимого салата цезарь

Три пошаговых рецепта!

Салат цезарь - один из самых популярных в мире. Существует несколько вариантов его приготовления - мы собрали самые популярные рецепты.

Цезарь с курицей: рецепт

Ингредиенты:

филе куриное - 300 граммов;

салат айсберг или романо - 100 граммов;

пармезан - 70 граммов;

помидоры черри - 200 граммов;

перепелиные яйца - 10 штук;

батон - 150 граммов;

чеснок - 1 зубчик;

оливковое масло - для жарки и запекания сухарей;

смесь итальянских трав - 1 неполная чайная ложка;

соль, перец - по вкусу.

Для соуса:

яйцо куриное - 1 штука;

масло подсолнечное - 150 миллилитров;

сахар - 1 чайная ложка;

горчица - 2 чайные ложки;

соль - 1 чайная ложка;

сок лимонный - 1 чайная ложка.

Как приготовить цезарь с курицей

- Сделайте сухарики: для этого нарежьте батон на небольшие кубики, сбрызните их оливковым маслом, посыпьте солью и сушеными травами. Подсушите в духовке при 180 градусах в течение 12 минут.

- Приготовьте куриное филе: натрите его солью, перцем или другими приправами по вкусу. Разогрейте на сковороде оливковое масло и обжарьте на нем измельченный чеснок, затем уберите его и выложите отбитый кусочек куриного филе целиком. Обжаривайте до готовности около 10-12 минут с двух сторон.

- Смешайте соус: соедините подсолнечное масло с солью, сахаром, яйцом, горчицей и соком лимона. Взбейте погружным блендером до однородности и загустения.

- Отварите перепелиные яйца до готовности. Чтобы сварить перепелиное яйцо вкрутую, положите его в холодную воду, а через 4 минуты после закипания выньте.

- Промойте листья салата и просушите их. Порвите произвольно руками и выложите на тарелку. Добавьте готовое нарезанное куриное филе, помидоры черри, яйца, сухарики. Добавьте соус, сверху посыпьте натертым сыром.

Цезарь с креветками: рецепт

Ингредиенты:

салат зеленый листовой - 150 граммов;

креветки - 350 граммов;

сыр пармезан - 100 граммов;

помидоры черри - 200 граммов;

чеснок - 3 зубчика;

хлеб белый - 2 ломтика;

сухие прованские травы - по вкусу;

соль, перец - по вкусу.

Для соуса:

яйца куриные - 3 штуки;

масло растительное - 100 миллилитров;

горчица - 1 чайная ложка;

сок лимона - 1 столовая ложка;

соль, перец - по вкусу.

Как приготовить цезарь с креветками

- Нарежьте хлеб на кубики и подсушите их в духовке на сухом листе в течение 7-10 минут при 190 градусах. Разогрейте на сковороде масло и 2 измельченных зубчика чеснока, а затем обжарьте там получившиеся сухарики до золотистой корочки.

- Разморозьте и очистите креветки, обжарьте их на сковороде вместе с зубчиком чеснока (предварительно измельченным) около 5-7 минут в зависимости от размера, добавьте соль и перец. Выложите готовые креветки на салфетки, чтобы убрать с них лишний жир.

- Отварите яйца вкрутую, остудите и достаньте из них желток. В узкой чаше соедините желток, растительное масло, горчицу, сок лимона, соль и перец, затем пробейте погружным блендером.

- Листья салата промойте, просушите и порвите произвольно.

- Выложите на тарелку сначала листы салата, потом креветки, порезанные пополам черри, сухарики и соус. Сверху посыпьте тертым сыром.

Цезарь с красной рыбой: рецепт

Ингредиенты:

перепелиные яйца - 8 штук;

батон - 3 ломтика;

салат ромен или другой листовой салат - 1 пучок;

пармезан - 70 граммов;

помидоры черри - 200 граммов;

слабосоленая семга - 150 граммов;

оливковое масло - 3 столовые ложки;

соль, перец, специи - по вкусу.

Для соуса:

оливковое масло - 4 столовые ложки;

бальзамический соус - 2 столовые ложки;

дижонская горчица - 2 чайные ложки;

сметана - 2 столовые ложки;

сок лимона - 1 чайная ложка;

чеснок сухой - ½ чайной ложки.

Как приготовить цезарь с лососем

- Отварите перепелиные яйца в течение 4 минут после закипания. Нарежьте пополам.

- Хлеб нарежьте на кусочки, сбрызните их маслом, посолите и поперчите, затем подсушите в духовке в течение 10 минут при 190 градусах.

- Рыбу нарежьте на кусочки.

- Черри порежьте пополам.

- Сыр натрите на терке.

- Для соуса соедините все ингредиенты и измельчите в блендере.

- Листья промойте, просушите, порежьте и переложите в тарелку. Сверху выложите кусочки рыбы, яйца, помидоры, сухарики. Полейте соусом и посыпьте натертым сыром.

Приятного аппетита!

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