Рецепт приготовления любимого салата цезарь - с курицей, с креветками, с лососем
Три пошаговых рецепта!
Салат цезарь - один из самых популярных в мире. Существует несколько вариантов его приготовления - мы собрали самые популярные рецепты.
Цезарь с курицей: рецепт
Ингредиенты:
филе куриное - 300 граммов;
салат айсберг или романо - 100 граммов;
пармезан - 70 граммов;
помидоры черри - 200 граммов;
перепелиные яйца - 10 штук;
батон - 150 граммов;
чеснок - 1 зубчик;
оливковое масло - для жарки и запекания сухарей;
смесь итальянских трав - 1 неполная чайная ложка;
соль, перец - по вкусу.
Для соуса:
яйцо куриное - 1 штука;
масло подсолнечное - 150 миллилитров;
сахар - 1 чайная ложка;
горчица - 2 чайные ложки;
соль - 1 чайная ложка;
сок лимонный - 1 чайная ложка.
Как приготовить цезарь с курицей
- Сделайте сухарики: для этого нарежьте батон на небольшие кубики, сбрызните их оливковым маслом, посыпьте солью и сушеными травами. Подсушите в духовке при 180 градусах в течение 12 минут.
- Приготовьте куриное филе: натрите его солью, перцем или другими приправами по вкусу. Разогрейте на сковороде оливковое масло и обжарьте на нем измельченный чеснок, затем уберите его и выложите отбитый кусочек куриного филе целиком. Обжаривайте до готовности около 10-12 минут с двух сторон.
- Смешайте соус: соедините подсолнечное масло с солью, сахаром, яйцом, горчицей и соком лимона. Взбейте погружным блендером до однородности и загустения.
- Отварите перепелиные яйца до готовности. Чтобы сварить перепелиное яйцо вкрутую, положите его в холодную воду, а через 4 минуты после закипания выньте.
- Промойте листья салата и просушите их. Порвите произвольно руками и выложите на тарелку. Добавьте готовое нарезанное куриное филе, помидоры черри, яйца, сухарики. Добавьте соус, сверху посыпьте натертым сыром.
Цезарь с креветками: рецепт
Ингредиенты:
салат зеленый листовой - 150 граммов;
креветки - 350 граммов;
сыр пармезан - 100 граммов;
помидоры черри - 200 граммов;
чеснок - 3 зубчика;
хлеб белый - 2 ломтика;
сухие прованские травы - по вкусу;
соль, перец - по вкусу.
Для соуса:
яйца куриные - 3 штуки;
масло растительное - 100 миллилитров;
горчица - 1 чайная ложка;
сок лимона - 1 столовая ложка;
соль, перец - по вкусу.
Как приготовить цезарь с креветками
- Нарежьте хлеб на кубики и подсушите их в духовке на сухом листе в течение 7-10 минут при 190 градусах. Разогрейте на сковороде масло и 2 измельченных зубчика чеснока, а затем обжарьте там получившиеся сухарики до золотистой корочки.
- Разморозьте и очистите креветки, обжарьте их на сковороде вместе с зубчиком чеснока (предварительно измельченным) около 5-7 минут в зависимости от размера, добавьте соль и перец. Выложите готовые креветки на салфетки, чтобы убрать с них лишний жир.
- Отварите яйца вкрутую, остудите и достаньте из них желток. В узкой чаше соедините желток, растительное масло, горчицу, сок лимона, соль и перец, затем пробейте погружным блендером.
- Листья салата промойте, просушите и порвите произвольно.
- Выложите на тарелку сначала листы салата, потом креветки, порезанные пополам черри, сухарики и соус. Сверху посыпьте тертым сыром.
Цезарь с красной рыбой: рецепт
Ингредиенты:
перепелиные яйца - 8 штук;
батон - 3 ломтика;
салат ромен или другой листовой салат - 1 пучок;
пармезан - 70 граммов;
помидоры черри - 200 граммов;
слабосоленая семга - 150 граммов;
оливковое масло - 3 столовые ложки;
соль, перец, специи - по вкусу.
Для соуса:
оливковое масло - 4 столовые ложки;
бальзамический соус - 2 столовые ложки;
дижонская горчица - 2 чайные ложки;
сметана - 2 столовые ложки;
сок лимона - 1 чайная ложка;
чеснок сухой - ½ чайной ложки.
Как приготовить цезарь с лососем
- Отварите перепелиные яйца в течение 4 минут после закипания. Нарежьте пополам.
- Хлеб нарежьте на кусочки, сбрызните их маслом, посолите и поперчите, затем подсушите в духовке в течение 10 минут при 190 градусах.
- Рыбу нарежьте на кусочки.
- Черри порежьте пополам.
- Сыр натрите на терке.
- Для соуса соедините все ингредиенты и измельчите в блендере.
- Листья промойте, просушите, порежьте и переложите в тарелку. Сверху выложите кусочки рыбы, яйца, помидоры, сухарики. Полейте соусом и посыпьте натертым сыром.
Приятного аппетита!
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