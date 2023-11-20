Методы приготовления чая с молоком

Немного молока в чашку чая - и перед вами уже совсем другой напиток. Это может быть просто заваренный черный или зеленый чай с добавлением молока или сложный - сваренный вместе с молоком и специями чай масала. Или популярный пузырьковый чай с маленькими жемчужин тапиоки. Чай с молоком пьют во всем мире как в горячем, так и в холодном виде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, причем и назначение чая с молоком может быть разным - взбодриться утром, получив порцию кофеина, согреться в прохладный день, а выпив чашку зеленого чая с маслом и солью, можно забыть об усталости и голоде.

Добавление молока смягчает и сглаживает вкус, особенно горькие нотки черного чая. Молоко может быть животного происхождения или растительное - соевое, миндальное, рисовое. Растительные заменители молока сейчас используются все шире.

Чай с молоком: разнообразие вкусов и способов заваривания

Но все же чай с молоком - это очень тонкая история, а не просто очередной напиток. Взять, к примеру, общеизвестную английскую традицию - налить сначала в чашку молоко, причем температура молока должна быть примерно 50 градусов Цельсия, а уже затем долить свежезаваренного черного чая. Практичные британцы изначально так заботились о тонком дорогом фарфоре, но, как оказалось, и ученые это подтвердили, действительно приготовленный таким образом чай с молоком вкуснее. Причем в любой чашке, не обязательно из тонкого фарфора. Считается, что этот способ приготовления чая с молоком не слишком сильно меняет вкус самого чая. На экспериментах доказано, что если сделать наоборот - в горячий чай налить сверху холодное молоко, то на поверхности образуется тонкая пленочка-пенка. А это, порой, очень мешает насладиться любимым напитком. Любители пьют такой чай с сахаром - лучше с тростниковым. Но, на мой взгляд, вкуснее без сахара, в прикуску с хорошей шоколадной конфетой или печеньем.

Вторым по популярности считается индийский способ заваривания чая. И этот напиток имеет название - чай масала, что в переводе так и означает - чай со специями, смесью специй. Традиционный рецепт требует кипячения черного чая, молока и нескольких специй, включая корицу, гвоздику, кардамон и имбирь, а затем процеживания в кружки перед подачей на стол. Какую специю выбрать, - это дело вкуса, в итоге все равно получится пряный, густой чай. Но основным, обязательным, является кардамон.

Популярность этого индийского пряного чая возросла, и его иногда готовят из порошков или сиропов.

Монгольский чай суутэй (сутэй) цай не такой популярный, как чай масала. Возможно, из-за специфики вкуса - ведь в него добавляют муку, жир и соль. Как-то для чая не совсем привычно, не правда ли? Однако, определяющим ингредиентом все же служит чай, в традиционном рецепте это зеленый плиточный (кирпичный).

Чай растирают в порошок, заливают холодной водой, доводят до закипания и добавляют молоко. По традиции соотношение воды и молока 1:1. Молоко может быть коровьим, овечьим или верблюжьим. Обязательное добавляют топленое масло - коровьего, верблюжьего или яка. Муку для чая предварительно поджаривают до золотистого цвета. Обязательный ингредиент - соль. Конечно, напиток получается очень калорийный, да и цель - не только утолить жажду, но и насытиться. Подают до и во время обеда, он заменяет суп, и пьют его в течение дня.

Чай, хотя и называется монгольским, используется и Калмыкии. Но без муки. Только чай, вода, молоко, жир и соль.

Чай гонконгский, исходя из названия, придумали и любят в Гонконге. Под влиянием англичан черный чай с молоком полюбился и местному населению, но слегка изменился. Это нисколько не сделало его хуже, хотя и осуждается британцами. Просто он стал немного другим - более терпким от густой заварки и сливочным от концентрированного молока - именно с ним варят чай по-гонконгски. Да, варят все вместе как индийский чай масала, но только без специй. Пьют горячим или холодным. Для заварки предпочитают только "красные" сорта чая. Добавляют сахар или сгущенное молоко с сахаром. Гонконгский чай еще называют "чулочным" или "молочным чаем в шелковых чулках". Дело в том, что приготовление гонконгского молочного чая не заканчивается варкой чая с молоком, а обязательная процедура - процеживание готового чая через холщевый мешочек, напоминающий форму чулка.

Еще один способ потребления чая с молоком, который за последнее время стал популярен, особенно среди детей и молодежи, это тайванский Бабл чай. Напиток готовится из черного или зеленого чая с добавлением сухого молока и подсластителя (или без него) и жемчужинами тапиоки - шариками из крахмальной муки растения с названием маниок.

Маниок - корнеплод одноименного тропического растения, внешне отдаленно напоминающий картофель. Шарики при размачивании становятся похожими на жевательный мармелад. Тайванский чай - прохладительный напиток, подается со льдом и широкой трубочкой, в которую жевательные шарики забавно втягиваются.

Даже самое простое и знакомое приготовление чая с молоком, может стать уникальным, если следовать традиции подачи. В Малайзии холодный чай с молоком - смесь порошкового черного чая со сгущенным молоком и льдом, переливают несколько раз из одной чашки в другую. Образуется густая тянущаяся пена, а чай называется вытянутым. Действительно похоже: чай, как бы, тянется из одной чашки в другую.

Совсем не обязательно покидать родную кухню и отправляться в дальние страны, чтобы приготовить любой из любимых чайных напитков с молоком. Единственное условие - чай должен быть качественным, будь то заварка для чайника, или чайные пакетики.

Наиболее распространенный у нас это чай с молоком по-английски.

Споры, что наливать первым в чашку - молоко или заварку, сродни спорам про первородство яйца и курицы. Но наука все же утверждает, что первым в чашке должно наливаться горячее молоко, а затем хорошо заваренный чай. Так и сделаем. В качестве подсластителя можно взять сахар (белый или коричневый), мед, стевию, эритрит. Если вы спросите меня, как люблю я, отвечу - вовсе без сахара.

Для приготовления чая по-английски нужно:

1 ч. ложка черного чая (English Breakfast или Irish Breakfast) или 1 чайный пакетик

200 мл воды

50 мл цельного молока (жирность 3,2 - 3,5%)

подсластитель

1) Чайник для заварки сполосните горячей водой.

2) Положите заварку или пакетик чая в заварочный чайник и залейте вскипевшей водой - 95 градусов.

3) Подождите, когда чай заварится - 4-5 минут.

4) Молоко разогрейте до 50-60 градусов (или как вы больше любите - прохладнее или погорячее)

5) Налейте молоко в чашку, а сверху через ситечко заварку. Больше воды добавлять не нужно. Рассчитайте сразу, сколько вам нужно воды.

6) Молоко можно тоже добавить по вкусу - больше или меньше.

7) Добавьте подсластитель.

Чай масала многих не оставляет равнодушным, даже попробовавших один раз. Его можно приготовить из сухих ингредиентов, а можно затратить немного больше времени и подготовить свеженатертый имбирь, растереть в ступке кардамон, гвоздику, перец горошком. Вкус, конечно, будет значительно разниться. Масала-чай - успокаивающий и согревающий напиток, его можно выпить и утром за завтраком, и после ужина. Попробуйте приготовить чай с таким набором специй, а потом поэкспериментируйте, найдите свою версию вкуса и аромата. Точного рецепта не существует. Попробуйте добавить кориандр, семена фенхеля, лемонграсс, звездчатый анис, душистый перец, тамаринд, ваниль и мускатный орех.

Традиционно для чая масала нужно:

500 мл цельного молока или растительного заменителя

500 мл воды

2 ст. ложки листьев черного чая

4 бутона гвоздики

2 коробочки зеленого кардамона

2 горошины черного перца

1 палочка корицы

4 см имбиря

2 ст. ложки сахара

1) В ступке разотрите гвоздику, черный перец и кардамон.

2) Имбирь очистите и натрите на терке или измельчите.

3) В небольшой кастрюле смешайте молоко, воду и специи.

4) Поставьте на огонь, доведите до закипания и варите на среднем огне 10 минут, периодически помешивая.

5) Добавьте сахар и чайные листья. Перемешайте и варите на медленном огне 5 минут.

6) Процедите готовый чай через ситечко в стаканы или чашки.

Пейте горячим!

Ранее мы рассказывали как улучшить вкус кофе весьма необычным способом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!