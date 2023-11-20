От жажды и для здоровья: какую воду лучше всего пить

Организм человека до 70% состоит из воды. Она помогает преобразовывать пищу в энергию, усваивать питательные вещества, участвует в обмене веществ и не только. Считается, что человеку в день нужно 30-35 мг воды на каждый килограмм веса тела. При этом в жаркие дни потребность в воде увеличивается на треть, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Какая вода может навредить?

Не вся вода одинаково полезна. И речь сейчас не о воде из-под крана. Полезная для человека вода - это не просто чистая H2O, в ней должен быть целый набор минералов и микроэлементов - только тогда вода считается физиологически полноценной и ее можно регулярно пить. Если ежедневно пить только дистиллированную или фильтрованную воду, очищенную от всех посторонних примесей, можно нарушить солевой баланс в организме.

Вода на каждый день

Чтобы не только утолять жажду, но и поддерживать водно-солевой баланс, хорошо подходит питьевая столовая вода высшей категории. Она имеет слабую минерализацию (не более 1 г солей на литр), сбалансированный состав и нейтральный вкус. К воде первой категории применяются только требования по безопасности, а вот необходимых макро- и микроэлементов в ней может и не быть. Кстати, столовая вода необязательно природная - производители могут брать водопроводную воду, очищать ее и дополнительно минерализовать, соблюдая определенные нормы. Происхождение воды будет указано на этикетке бутылки.

Артезианскую воду добывают из глубоких подземных скважин. Источники разные, поэтому вкус воды будет отличаться в зависимости от ее минерального состава.

Особые полезные свойства приписывают ледниковой или горной талой воде.

Ледниковая талая вода не только утоляет жажду, но и оздоравливает организм

Связывают их с тем, что в процессе замерзания и дальнейшего размораживания вода меняет свою структуру. Правда, минеральных солей в такой воде обычно меньше. Выбирая, важно читать этикетку: такую воду должны производить и разливать по бутылкам у подножий гор, иначе есть риск купить фальсификат.

Минеральная вода

Минерализация такой воды превышает 1 г/л и составляет у лечебно-столовой 1-10 г/л, а у лечебной - более 10 г/л. Поэтому минеральная вода оказывает профилактическое или лечебное действие.

Лечебно-столовую воду можно пить время от времени или курсами, однако она не должна на 100% заменять питьевую столовую воду. Не забывайте читать этикетку, на ней указаны медицинские противопоказания для использования такой воды.

Лечебную воду пьют только после консультации с врачом. Ее основное назначение - лечение заболеваний. Именно такую воду пьют на бальнеологических курортах. Есть воды сульфатные (от проблем с печенью), хлоридные (для работы ЖКТ), магниевые (для поддержания нервной системы) и другие. Бесконтрольное питье такой воды может привести к проблемам, например появлению почечных камней.

Требования к детской воде очень строгие. Состав такой воды по содержанию микроэлементов сбалансирован с учетом того, что дети пьют больше (в расчете мг/1 кг веса), чем взрослые.

Детская вода сбалансирована по химическому составу и не содержит вредных веществ

Также к этой воде предъявляются повышенные требования по безопасности.

Теплая или холодная вода

В жару хочется пить только ледяную воду, но делать этого не стоит. Холодная вода медленно всасывается, в итоге замедляется не только процесс восполнения жидкости в организме, но и пищеварения. Врачи не рекомендуют запивать ледяной водой пищу или пить ее сразу после еды. Очень холодная вода даже может спровоцировать приступ головной боли.

Оптимальная температура питьевой воды для тех, кто ищет прохлады, - около 15-16 градусов, это чуть ниже комнатной. Вообще же учеными было доказано, что лучше всего восполняет потерю жидкости вода, температура которой почти как у человеческого тела, то есть 36-40 градусов.

С газом или без

Минеральная вода чаще всего обладает природной газацией. Но, как мы уже выяснили, минералка - это не вода на каждый день. Если питьевая вода искусственно насыщается углекислым газом, она становится весьма приятной для питья и хорошо освежает.

Питьевая газированная вода отлично освежает и хорошо утоляет жажду

Однако есть медицинское мнение, что вода с газом замедляет процесс пищеварения и может вызывать вздутие. Поэтому злоупотреблять ей не стоит и особенно запивать такой водой еду. Ее можно выпить за 20-30 минут до приема пищи, только не слишком холодную.

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