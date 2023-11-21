Врач призвала с осторожностью употреблять авокадо при похудении

Многие блюда и продукты, популярные у людей, которые борются с лишним весом, на самом деле не помогают стать стройнее или даже нанесут вред здоровью. Об этом рассказала "Газете.Ru" врач-эндокринолог, диетолог "Клиники на Маросейке" Юлия Хрулева, передает Day.Az.

К числу таких блюд диетолог отнесла, в частности, смузи и соки из овощей и фруктов.

"Популярные диеты с использованием смузи и фруктовых соков в течение нескольких дней без приема альтернативной пищи не имеют преимуществ по сравнению с разнообразным питанием. Такие диеты могут привести к обострению имеющихся заболеваний у людей с нарушением углеводного обмена и патологией желудочно-кишечного тракта", - предупредила Хрулева.

При этом она отметила, что человеку ежедневно необходимо употреблять пять порций овощей и фруктов из расчета 80 г на один раз, а натуральный неподслащенный сок из фруктов и овощей считается порцией, независимо от количества выпитого. С осторожностью при похудении нужно употреблять авокадо.

"Следует учитывать калорийность авокадо: средний плод содержит около 240 калорий и 22 г жиров, что значительно превышает калорийность более привычных нам фруктов и овощей", - рассказала Хрулева.

Также сидящим на диете не стоит полагаться на сухофрукты, сообщила врач.

"При сравнении пищевой ценности цельных фруктов и их сушеных аналогов можно заметить гораздо большее количество сахара и калорий на порцию в сухофруктах", - объяснила она.

Повышенное количество сахара могут содержать и готовые мюсли, поэтому при покупке следует отдавать предпочтение продукту без добавок, а перед употреблением добавить в блюдо нежирный йогурт и любимые фрукты, посоветовала Хрулева.

Добавленный сахар может содержаться также в молочных продуктах - в йогурте, твороге или кефире, предостерегла диетолог.

"Важно обратить внимание на содержание жира, белка, кальция и количество добавленного сахара, если таковой имеется, в каждом продукте. Оптимально включить в рацион молочные продукты умеренной жирности без добавления сахара", - сказала Хрулева.

Она также отметила, что вред при похудении могут нанести протеиновые батончики.

"Некоторые из них могут содержать добавленный сахар и относительно большое количество калорий. Батончик должен содержать не менее 10 граммов белка на порцию, 150-250 калорий на порцию, менее 5 граммов добавленного сахара на порцию", - пояснила эксперт.

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