Никогда не ешьте то, что может подмигнуть вам в ответ

Day.Az представляет статью кулинарного эксперта, автора и руководителя проекта DIYAR.AZ "Гастрономическая карта Азербайджана", вице-президента международной федерации ресторанного спорта WFRS Нигяр Амирбековой.

Люди, которые сегодня выбирают фермерские продукты, - те же, кто в советское время покупал бы у фарцовщиков модные вещи, пока остальные носили серое и чёрное.

Игорь Губернский

Генетически модифицированные продукты буквально заполонили весь мир. Так, доля трансгенных зерновых в общем объеме их экспорта Северной Америкой ныне превышает 35 процентов, а генетически модифицированного мяса в экспорте из стран ЕС достигает 2/3. Надо отметить, что товары эти в среднем на 20 процентов дешевле традиционных аналогов, что затрудняет конкурентоспособность последних. ГМО - генетически модифицированные организмы - это организмы, в ДНК которых были целенаправленно внесены изменения при помощи методов генной инженерии. То есть им были переданы отдельные гены от другого организма, не обязательно родственного. Обычно таким способом улучшают свойства растений и микроорганизмов, реже - животных или придают им совершенно новые характеристики. Основная цель в итоге - это повысить урожайность! Опять количество, но не качество.

В Европе и Америке эта продукция для бедных. У кого есть деньги - покупают фермерские продукты, без всяких ГМО. Еще в XVI веке первые агрономы-испытатели, не зная законов генетики, создавали растения-гибриды, отбирая для посева те сорта, которые были устойчивы к вредителям и приносили больше урожая. Это называется селекцией. С развитием науки были изобретены более совершенные методы - в частности, генная инженерия. Она позволила ученым в три раза ускорить процесс выведения новых сортов, или новых полезных свойств растений. Впрочем, даже используя такие современные и точные методы генетики, как, например, CRISPR/Cas9, невозможно создать такой генно-модифицированный продукт, который через кишечник человека смог бы встроиться в его ДНК. Более того, механизма, который позволил бы осуществить перенос генов таким образом, попросту не существует. Сейчас ученые из Западной Европы и США в один голос ссылаются на эти факты , но , позвольте - селекция и генетика это две разные науки!

Хорошая еда - это качественное сырье , то есть изначально продукты. Каждый уважающий себя Шеф повар, ресторан , кафе и кулинар имеют список постоянных поставщиков продуктов и точки закупа качественных товаров для будущих кулинарных шедевров. Можно ли по другому ? Пройдясь по кафе и ресторанам нашего города (99 процентов) , понимаешь , что можно , увы, но это уже не еда , а масса под грудой не понятного сыра , сдобренного смесью специй , зажаренная в большом количестве масла до полной неузнаваемости первоначального продукта , понимаешь, что оказывается можно...... Пока это заказывают и едят! И это цель , естественно, чтобы скрыть некачественные и самые дешевые продукты. Я такое сама не ем и не советую есть никому. Люди стали забывать , а ведь многие и не знают вовсе вкуса качественных продуктов. Печально.

Даже не припомню , когда я в последний раз отоваривалась мясом , птицей , дичью и рыбой , разносолами , мукой и так далее в магазине. Предпочитаю фермерскую продукцию. Каждый новый фермер - поставщик для меня это праздник. Потому что шаг в лево шаг в право - и нет обеда или ужина. Ведь даже банальная довга, которую я готовлю без непрерывного подмешивания кстати, не получается из гатыка , купленного в магазине.

Не знаю почему, но при слове фермер , я всегда вспоминаю грустные глаза Джека Восьмерика из одноименного фильма - Джек Восьмеркин - Американец. По сюжету фильма, герой повествования Яков (или по-американски - Джек), ещё в детстве эмигрировавший за океан, решает вернуться на Родину. На дворе 1928 год, и Джек полагает, что в свободной советской России у него будет много возможностей в сельскохозяйственной предпринимательской деятельности. Он приезжает в родное село к матери и сестре и предлагает заняться выращиванием табака. Вот только его предпринимательство в условиях советской действительности терпит крах.С одной стороны, здесь коммунары - идейные борцы, постоянно носящие с собой грудного младенца. Коммунары за светлое будущее для всех, но при этом не особо заняты хозяйством, а всё больше времени проводят на различных митингах и собраниях. Они словно дети, получившие свободу, но пока ещё не научившиеся ею пользоваться. С другой стороны - кулаки. Эти, как раз, люди очень хозяйственные, но заботятся лишь о личном обогащении. Джек Восьмёркин со своими идеями фермерства не вписывается в окружающую действительность, оказываясь чужим и для одних, и для других. И в этом на фоне весёлой картинки видится серьёзный подтекст: в советском государстве нет места частному предпринимательству. Потому-то, Джек, потерпевший поражение на этой ниве, решает вступить в коммуну (а точнее в образовавшийся колхоз) - то есть не по идейным соображениям, а вынужденно, понимая, что по-другому здесь не получится.

Кто же такие фермеры? Созидатели , которые обеспечивают производство товарной сельскохозяйственной продукции на арендованной или находящейся в частной собственности земле, технике, недвижимости. Эта профессия стороннему наблюдателю кажется романтичной. На деле же она полна трудностей. Если определять помощь людям делом жизни, то такая сложная и при этом важная профессия, как фермер, прекрасно подходит для реализации задуманного. При всей, казалось бы, романтике работы за городом, на открытом воздухе, такой образ жизни предполагает множество трудностей, с которыми придется столкнуться специалисту. Это и каждодневный физический труд, и бухгалтерская работа, и маркетинговое планирование, и график, что называется, "от зари до зари", и решение множества прочих вопросов, без которых хозяйство не сможет нормально функционировать и приносить доход. Фермерство - эта та сфера, к которой должна лежать душа. Иначе сложно говорить о развитии хозяйства и его рентабельности. В числе необходимых личностных навыков фермера:

• внимательность и ответственность;

• самоорганизация и умение организовать сотрудников;

• умение анализировать и быстро принимать решения;

• эмоциональная стабильность;

• объективная оценка и корректировка своей деятельности;

• коммуникабельность.

Трудности, с которыми связана работа на хозяйстве, накладывают некоторые ограничения для тех, кто хотел бы стать фермером. Ряд противопоказаний в первую очередь относится к тяжелому физическому труду, который сможет выдержать не каждый.Самым приятным бонусом является возможность наслаждаться экологически чистым продуктом своих трудов, что в свою очередь многократно увеличивает работоспособность. При всех преимуществах ведения такого рода бизнеса предприниматели отмечают, что фермерство несет в себе и определенного рода риски.

В первую очередь для открытия и ведения фермерского хозяйства необходимы и стартовый капитал, и последующие вложения на протяжении какого-то периода. При том что покупка земли, специальной техники и прочих материалов обойдется недешево, окупиться такое инвестирование может не скоро, а то и вовсе не оправдает себя.

Те, кто желает освоить профессию фермер, должны быть готовы к отсутствию нормированного рабочего графика, отпусков, отгулов по болезни или иным причинам.

Прибыльность хозяйства зависит от многих факторов, среди которых: погодные условия (засуха или ливни), вредители, заболеваемость животных или растений. Фермер не в силах регулировать все эти воздействия окружающей среды. Да и в целом фермерство - это часто сезонный бизнес. В связи с этим, крайне важно после сбора и реализации урожая или продукции распределять доходы на все оставшееся время до следующего сезона.

Одной из самых неприятных сторон является непосредственно продажа продукта. Реализация усложняется решением бюрократических вопросов - оформлением сертификатов качества, прохождением ветеринарного и фитосанитарного контроля, получением различных справок. Из-за этого фермеры вынуждены продавать свою продукцию перекупщикам по более низкой стоимости, тем самым теряя часть прибыли. Благодаря фермерам мы можем каждый день видеть на своём столе такие полезные продукты, как молоко, масло, сметану, мясо, разнообразные овощи и фрукты. Эти продукты появляются благодаря ежедневному труду фермеров. Это тяжёлая физическая работа. Нелегка она ещё и потому, что человек, выбравший эту профессию и связавший с ней судьбу, не может расслабляться ни на денёк, ведь качественные продукты нужны людям каждый день.

Выносливые, ответственные, сильные, честные люди выбирают такую важную специальность. Они должны любить землю, знать секреты выращивания сельскохозяйственных растений, уметь ухаживать за животными, заботиться о том, чтобы земля не истощалась.

Эта профессия благородная, но довольно опасная, ведь фермер всё время имеет дело с химическими удобрениями, с техникой, с крупным рогатым скотом. Если человека не пугают трудности, если он готов посвятить свою жизнь такому важному и нужному делу, то это вызывает глубокое уважение. Фермеры полезны тем, что

обеспечивают граждан страны качественными, натуральными продуктами питания.

После всего сказанного выше , многие подумают , что женщинам в такой сфере делать точно нечего. А вот и нет, ошибаетесь. Я знаю нескольких успешных женщин фермеров в Азербайджане, с некоторыми из них знакома лично. Одна из них моя родственница , так уж совпало - Жаля Амирбекова, занимается фермерством последние 10 лет в Кусарском районе. А другая , Рефтаре Шукюрова , успешный путь которой я наблюдаю уже последние 7 лет. Всегда с улыбкой на лице , сгусток позитивной энергии , светлый и трудолюбивый человек, безумно влюбленный в свое дело. Проработав учителем в школе 32 года , она решила сменить род деятельности , и на 15 гектарах земли в Ленкорани заложила цитрусовые сады. Цитрусовая долина на моих глазах за последние годы превратилась из простого сада в оазис для гастротуристов , где теперь можно и погулять , и собрать урожай цитрусовых своими руками , и позавтракать , и пообедать , и пройти мастер классы по приготовлению блюд южного региона Азербайджана и просто попить вкусного ароматного чая из самовара с одним из многочисленных видов варения , сваренного здесь же из собственного урожая. Так же здесь можно приобрести знаменитые компоты и разносолы оригинальные и не обычные , которыми уже дома можно удивить своих гостей. В этом году была новинка , Рефтаре ханум посадила патиссоны и замариновала их ну совершенно изумительным способом так что они остались абсолютно белыми и хрустящими. Супер. В ход идет все из сада - фейхоа, киви, иннаб, тыквы, мандарины ( попробуйте варение из них прямо с кожурой , это нечто) , апельсины , кумкваты , лимоны , виноград, груши, персики , сливы и так далее. Настоящий фейерверк вкусов и красок.

Земля всё даст, если вкладывать в неё душу!