Названы наименее вредные для организма диеты

Врач-диетолог, член Российского научного медицинского общества терапевтов и заведующая лечебным отделением санатория "Ревиталь Парк" Наталья Егоренкова рассказала "Газете.Ru" о наименее вредных для организма диетах, передает Day.Az.

"Я бы выделила средиземноморскую диету как наиболее сбалансированную по пищевым нутриентам. Чаще всего кардиологи, диетологи, эндокринологи рекомендуют придерживаться именно ее", - отметила диетолог.

Среди других наименее вредных для организма диет Егоренкова назвала флекситарианство (преимущественно растительная диета, допускающая употребление плоти животных в пищу).

"Можно также рассмотреть DASH-диету, разработанную для поддержания в норме уровня артериального давления, и GAPS-диету, нацеленную на улучшение состояния микрофлоры кишечника. Первая ограничивает потребление соли, вторая - включает в себя максимальное количество пищевых волокон (овощей и фруктов)", - добавила врач.

Что касается кето-диеты, Егоренкова порекомендовала следовать ей исключительно под наблюдением врача.

"Самая правильная диета - это та, которая характеризуется умеренным потреблением жиров, простых углеводов, достаточным количеством белка. И если говорить о какой-то более-менее идеальной формуле правильного питания, то можно рассмотреть сочетание средиземноморской и DASH-диеты", - заключила она.

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