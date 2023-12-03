Найдена еще одна исходящая от красного мяса угроза

Ученые в США нашли связь между развитием диабета II типа и употреблением красного мяса. Еще одну исходящую от красного мяса угрозу они описали в исследовании, опубликованном в "Американском журнале клинического питания", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследование провели специалисты Гарвардской школы Общественного здравоохранения, проанализировав данные о диетах 216 тысяч участников, которые собирали на протяжении 36 лет. Выяснилось, что у более чем 22 тысяч участников за время исследования развился диабет II типа. Те, кто употреблял больше всего красного мяса, имели на 62 процента более высокий риск развития диабета.

Научный руководитель исследования, эпидемиолог и нутрициолог Уолтер Уиллетт порекомендовал съедать одну порцию красного мяса в неделю, чтобы снизить риск развития диабета. Кроме того, говорится в работе американских ученых, если заменить одну порцию красного мяса в день растительным источником протеина, орехами или бобовыми, риск уменьшится на 30 процентов.

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