Врач сравнила опасность вегетарианства, веганства или сыроедения

Вегетарианство - это вид питания с запретом на мясо, птицу и рыбу, но можно яйца, сыр и молочные продукты, творог. При веганстве нельзя даже сыры, творог, молочные продукты и яйца, (разрешены крупы, макароны, овощи, фрукты). Сыроеды же не употребляют в пищу ничего, кроме сырых овощей и фруктов. Об этом в статье "Газеты.Ru" рассказала диетолог-эндокринолог Алена Барредо, передает Day.Az.

"Такой подход к питанию оборачивается дефицитом белка, а также снижением уровня железа, витамина В12, поскольку организма получает их как раз из животных продуктов. Дефицит белка - серьезное заболевание, которое может довести организм до состояния истощения. А самый опасный вид питания - это сыроедение. У сыроедов не хватает не только белка, железа, но и углеводов, всех витаминов группы В и многих микроэлементов, поэтому истощение организма проявляется в гораздо более тяжелой форме и может привести к летальному исходу", - сообщила Алена Барредо.

Диетолог-эндокринолог уточнила, что сыроеды, как правило, имеют истощенный вид, дефицит мышечной массы и сухую кожу.

"Дефицит важных веществ при всех экстремальных диетах оказывает негативное воздействие на эндокринную систему, может снижаться функция щитовидной железы и репродуктивной системы, страдать работа надпочечников", - предупредила врач.

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