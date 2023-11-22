Почему красное вино приводит к головной боли у некоторых людей?

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе объяснили причину возникновения головной боли от красного вина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, выводы исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

У некоторых людей даже после небольшого бокала красного вина может появиться головная боль в период от 30 минут до трех часов. Причем это явление фиксируется даже у тех людей, у которых обычно не возникает головной боли при употреблении других алкогольных напитков.

Специалисты предположили, что все дело в флаваноле, который содержится в красных винах. Вероятно, вещество кверцетин нарушает нормальный метаболизм алкоголя, провоцируя головную боль. Этот флаванол присутствует во всех видах фруктов и овощей, включая виноград. Его часто используют в качестве пищевой добавки, однако при смешивании с алкоголем он изменяется. В частности, кверцетин преобразуется в глюкуронид кверцетина, который блокирует метаболизм спиртного. В результате у людей может накапливаться токсин ацетальдегид, вызывающий покраснение лица, головную боль и тошноту.

Причем уровни этого флаванола в красном вине могут сильно варьироваться в зависимости от количества солнечного света, от способа производства вина, включая контакт с кожицей во время ферментации, процессов осветления и выдержки.

В будущем команда планирует продолжить свои исследования. В том числе они хотят сравнить определенные сорта красных вин с различным содержанием кверцетина, чтобы подтвердить свою теорию.

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