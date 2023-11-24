Как приготовить дома вкуснейшую картошку фри

Как приготовить картошку фри в домашних условиях? Об этом люди могут говорить часами, с пеной у рта и размахивая руками.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГастрономЪ, для жарки картофеля фри есть свои правила, и вот они какие.

Нарезка

Есть несколько базовых способов нарезки картофеля для фритюра. Брусочки, спички - alumettes или matchsticks, совсем одинаковые брусочки, те самые шарики нуазет, довольно экзотические решетки gaufrettes и т. п. Общий принцип для всех этих нарезок - придать зачастую довольно причудливым клубням картофеля одинаковую форму и по возможности одинаковый размер.

В размере не столь важна длина, сколь важно сечение - вот оно должно быть одинаковым для всех брусочков, долек, ломтиков и т. д. Потому что иначе разного сечения кусочки будут готовиться разное время - какая-то средняя часть распределения Пуассона у вас приготовится правильно, мелкие пережарятся или сгорят, крупные останутся полусырыми.

Самый простой способ добиться такой униформенности - нарезать картофель дольками, как апельсин. Сечение у долек будет разным - большее в середине и меньшее по концам, но это в пределах допустимого. Зато все дольки будут примерно одинаковыми, даже если использовать смесь мелкой и крупной картошки - достаточно менять количество долек в половине картошки от 3 до 6 при нарезке.

Чтобы было понятно - тщательно вымытую картофелину (молодую или относительно молодую обязательно в кожуре-мундире) мы разрезаем вдоль на две одинаковые половинки. Половинку кладем на доску срезом вниз и, держа нож под углом, нарезаем на равные дольки тоже вдоль - от 3 до 6 в зависимости от размера картофелины. Все плоскости среза должны сходиться в одной осевой линии. Прошу прощения за чрезмерный чертежный жаргон, но у большинства этот предмет был в школьной программе. Представьте себе апельсин вместо картошки, и все станет понятно.

Баланс крахмала и воды

Теперь вам нужно добиться от картошки правильного баланса крахмала и воды. Как правило, крахмала больше, чем нужно, а воды - меньше. Поэтому нарезанную картошку нужно замочить. Не там, где вы подумали. Сложите дольки в большую миску, залейте большим количеством холодной воды и оставьте на час-полтора, время от времени побалтывая их рукой, смывая выступающий крахмал. Затем воду слейте, ополосните картошку свежей, откиньте на дуршлаг и высыпьте на полотенце. Хорошо промокните, разложите на блюде или противне и дайте, как следует подсохнуть. Мокрую картошку жарить просто опасно.

Мягкая внутри

Следующая задача - добиться, чтобы картошка была хрустящей снаружи и мягкой внутри. Форма дольки подходит для этого наилучшим образом, но вы попадаете в конфликт интересов. Хрустящая корочка требует высокой температуры, а мягкая сердцевина - долгого равномерного нагрева. Совместить эти два фактора невозможно - либо картошка будет бледная, но мягкая, либо ярко-румяная, но сырая. Либо вообще сгорит. Придется решать эти проблемы раздельно, по мере поступления.

Начнем с задачи запечь крахмал, т.е. мягкой сердцевины. Вы берете широкую и низкую кастрюлю, наливаете в нее рафинированное растительное масло слоем хотя бы в 5 см и нагреваете до низкой пока температуры в 135 °С. Масло можно использовать почти любое - подсолнечное, кукурузное, оливковое, горчичное, рапсовое, хлопковое. Лучше всего масло из виноградных косточек - у него самая высокая температура вспышки. Или профессиональное фритюрное масло с пеногасителем и антипригарными добавками.

В это масло температурой 135 °С вы загружаете ломтики картофеля и, по сути, бланшируете их 5-6 минут. Картошка при этом практически не зарумянится, но хорошо прогреется внутри и будет готова к дальнейшим процедурам. Но не сразу.

Картошка должна остыть. Остывает она и наружу, и внутрь. Наружу она обогревает окружающую среду, способствуя глобальному потеплению, а внутрь - продолжает прогреваться и готовиться, это важно. Поэтому остыть она должна полностью. Не волнуйтесь, это не так долго, просто рассыпьте ее на противне в один слой.

И хрустящая снаружи!

Теперь подходим ко второму этапу, когда мы и получим вожделенную хрустящую корочку. То же самое масло теперь разогреваем до 175-180 °С. При такой температуре картошка будет бодро румяниться, продолжая допекаться внутри. Картошку опускаем в масло и побалтываем шумовкой для равномерности обжарки и чтобы не слипалась, хотя уже и не должна. А должна она румяниться примерно 6-8 минут, в зависимости от общей массы и тепловой инерции системы. То есть в тяжелой чугунной кастрюле все будет происходить быстрее, а в тонкой алюминиевой или стальной - дольше. Румянец вы сами увидите и будете вынимать картошку, когда вас устроит ее цвет. Не стоит держать картошку в масле до совсем коричневой смуглости - помните, что и вынутая она продолжает готовиться внутри еще некоторое время.

Только когда картошка пожарена и выложена на бумажные полотенца, чтобы впиталось масло, тогда ее можно солить. Раньше нельзя - от соли картошка сразу выпускает воду и ваше масло начнет стрелять и взрываться как террорист.

Важный совет по выбору ёмкости для приготовления

Чем больше масса кастрюли и масла по сравнению с массой закладываемой единовременно картошки, тем все будет лучше получаться. Либо берите большую тяжелую кастрюлю и лейте в нее 3 л масла, либо закладывайте картошку меньшими порциями. Иначе температура масла будет слишком резко падать и слишком долго восстанавливаться.

С чем подавать

С чем подавать жареную картошку фри? Мировой опыт настаивает на кетчупе. Вы можете сами приготовить отличный томатный соус, рецепт легко найдется на этом же сайте. Англичане сбрызгивают картошку солодовым уксусом и это вкусно. Они же придумали классический и фруктовый соус НР - на мой взгляд, отлично подходит. Чем-то его напоминал советский соус "Южный" и соус "Соя-Кабуль" времен монархии. Недавно пробовал картошку с неожиданным соусом - смешанным с густыми сливками деми-глясом. Так это просто изысканно, я вам скажу. Но как картошку съесть вы, уверен, сообразите сами, а как приготовить - смотрите выше.

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