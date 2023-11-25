Названо новое полезное свойство граната

Исследователи из Университета Султана Мулай Слимана (Марокко) в составе научного коллектива выяснили, что гранат нормализует уровень сахара в крови мышей и защищает их кровеносные сосуды от повреждений.

Результаты опубликованы в Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые стремились выяснить, способны ли полифенолы, особые соединения, которые содержатся в различных растениях (в том числе в гранате), использоваться для профилактики метаболических нарушений, таких как диабет второго типа, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.

Для этого они провели эксперимент с участием лабораторных мышей с ожирением и диабетом. Их разделили на две группы. Грызуны из первой группы в течение 30 дней принимали с пищей PG-эллагитанины - дубильные вещества, относящиеся к типу полифенолов. Вторая группа выступала в качестве контрольной.

Было обнаружено, что пуниновая кислота и эллагитанины, содержащиеся в гранате, обладают потенциальными преимуществами для здоровья. Они поспособствовали снижению массы тела у мышей из первой группы, а также повысили их чувствительность к гормону инсулину.

Главная функция инсулина - транспортировка глюкозы (сахара), получаемой с пищей, в клетки. Иногда они перестают реагировать на инсулин - становятся к нему резистентными. В этом случае глюкоза накапливается в крови. Такая патология предшествует развитию сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, употребление PG-эллагитанинов было связано с нормализацией уровней "плохого" и "хорошего" холестерина в крови мышей. Холестерин не может самостоятельно передвигаться в кровотоке. Для этого нужны липопротеины - капсулы которые переносят его к тканям и органам. Снижение уровня плохого холестерина означает, что крупные липопротеины высокой плотности будут с меньшей вероятностью оседать на стенках сосудов и образовывать бляшки.

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