Почему люди склонны переедать в новогодние праздники?

С психологической точки зрения есть несколько причин, почему именно в праздничные дни люди едят больше. О них "Газете.Ru" рассказал Станислав Самбурский, автор Дзен-канала "Экологичный психолог", клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", передает Day.Az.

"Во-первых, эмоциональное состояние. Люди могут переедать, чтобы заглушить чувство одиночества, чтобы снять напряжение или просто чем-то себя занять. Еда дает ощущение удовлетворения, безопасности и сопричастности празднику: "я тоже ем оливье, я тоже отмечаю с вами". Однако, такие эмоции кратковременны и быстро сменяется чувством вины и стыда за отвисшие бока", - объяснил он.

Вторая причина - социальный фактор.

"Люди в праздники легко поддаются социальному давлению, когда хозяева уговаривают попробовать все блюда, или толпа зовет выпить за Новый год. За праздничным столом люди склонны подражать поведению других людей, особенно тех, которые едят быстро. Соответственно, тоже начинают есть быстрее и проглатывают больше пищи, чем съели бы в обычный день. Есть с аппетитом все, что приготовила хозяйка праздника - это способ выразить свою любовь, уважение или благодарность к ее работе и вниманию", - добавил психолог.

В-третьих, на переедание влияют и когнитивные искажения.

"Люди недооценивают объем пищи и количество калорий, которые потребляют за столом, и одновременно переоценивают количество калорий, которые тратят на праздничные забавы и прогулки по новогодним ярмаркам", - отметил он.

Чтобы избежать переедания и набора веса в праздники, Самбурский, в частности, рекомендовал прислушиваться к сигналам голода и сытости.

"Ешьте только тогда, когда вы действительно чувствуете голод. Если скучаете, загрустили или нервничаете, то не берите очередной кусок торта, а сходите на прогулку. Когда едите, остановитесь, если почувствуете, что наелись, не заставляйте себя доесть то, что осталось на тарелке, если вы уже сыты", - сказал эксперт.

За столом также стоит есть медленно и контролировать размер порций.

"Используйте маленькие тарелки, она быстрее будет полной, но вы не переедите. Вы сможете взять немного и, если захотите, сможете добавить позже. Не ешьте стоя или на ходу, садитесь за стол и сосредоточьтесь на еде. Танец с холодцом - это интересный аттракцион, но съев таким образом целое блюдо, вы не почувствуете сытость", - предупредил психолог.

Наконец, психолог посоветовал разрешить себе все.

"Если вы хотите попробовать торт, пирожное или другой десерт, то не отказывайте себе в этом. Просто возьмите небольшой кусочек и насладитесь им. Вы сорвались и не испортили всю свою диету, это праздник и вы можете себе позволить попробовать десерт. Просто вернитесь к своему обычному питанию на следующий день", - резюмировал он.

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