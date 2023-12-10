Кофе оказался эффективен в борьбе с хроническим расстройством кишечника

Ученые из национального университета Сингапура обнаружили, что кофе может эффективно предотвращать синдром раздраженного кишечника. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

Синдром раздраженного кишечника (СРК) - это расстройство желудочно-кишечного тракта, характеризующееся болью, дискомфортом в животе, а также нарушением стула при отсутствии органической патологии. Некоторые исследования показали, что диета с высоким содержанием овощей, фруктов, рыбы и оливкового масла может улучшить самочувствие людей с этим заболеванием. Сингапурские ученые стремились выяснить, может ли употребление кофе ослабить симптомы СРК.

Новая работа основана на результатах восьми предыдущих исследований на тему влияния кофе на желудочно-кишечный тракт. Всего в них приняли участие около 430 тысяч человек.

Выяснилось, что люди, которые употребляли кофе, были менее склонны к развитию СРК, чем те, кто не пил этот напиток. Ученые уточнили, что корреляции между частотой употребления кофе (и его количеством) и интенсивностью терапевтического действия не существует. Это значит, что даже одна чашка этого напитка в день может снять боль в животе и нормализовать стул. Чтобы понять, чем обусловлено положительное воздействие, необходимы дополнительные исследования.

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